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Латушко: в контактах оппозиции и властей нужны зарубежные посредники

Латушко: в контактах оппозиции и властей нужны зарубежные посредники
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что без ясной позиции зарубежных партнеров разрешить внутриполитический кризис в стране сложно, нужно посредничество в контактах между оппозицией и властью.


"Мы видим уже, что сегодня фактически, говоря, что это (кризис – ред.) является внутренним делом Беларуси, без ясной, понятной, точной  позиции внешних партнеров на Востоке и на Западе (от) Беларуси разрешить эту ситуацию будет сложно. Мы говорим про их медиацию, подходы, направленные на то, чтобы власть поняла, что нужно разговаривать с обществом. И только общество… будет определять дальнейшую судьбу Беларуси", - сказал Латушко журналистам, трансляция пресс-конференции велась на Facebook членов КС.

Как заявлял ранее Латушко, совет оппозиции продолжает попытки установить контакт с представителями руководства РФ и заинтересован в таком диалоге. Также он отмечал, что совет намерен расширить международную деятельность, будет продолжать контакты с ЕС, а также хочет инициировать контакты с РФ и США.

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.

# Россия
По материалам: ria.ru

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