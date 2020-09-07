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Лондон заявил о причастности Кремля к отравлению Навального

Лондон заявил о причастности Кремля к отравлению Навального
Версия о причастности российских властей к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального представляется наиболее правдоподобной. Подобные действия в Лондоне считают "чистым гангстеризмом".

Об этом заявил глава британского МИДа Доминик Рааб, сообщает The Daily Mail.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что в отравлении замешано российские власти, Рааб ответил: "Я думаю, что очень сложно придумать правдоподобное альтернативное объяснение, основанное на послужном списке России".
При этом он напомнил, что "Новичок" был использован в Солсбери. По его словам, это очень опасная субстанция с большим сложностями получения, хранения и применения.

Глава МИД Британии заявил, то Россия должна дать на это ответ. "И я думаю, что нам нужно провести расследование через ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), и России необходимо в полной мере сотрудничать", - добавил министр.

"Использование химического оружия в таком контексте является чистым гангстеризмом, и Россия несет ответственность за то, чтобы никогда не использовать его от имени властей, и, во-вторых, следить за тем, чтобы никто другой не мог использовать его на территории страны", - сказал он.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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