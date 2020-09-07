Лукашенко заявил о недостатках в системе госуправления

Влада Некрасова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "политические дрязги и неурядицы" в период до и после выборов вскрыли ряд недостатков в разных системах управления, органах власти.

Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко в понедельник принял с докладом председателя Следственного комитета республики Ивана Носкевича. Глава государства, в частности, попросил его доложить, как складывается ситуация в Белоруссии с точки зрения раскрытия преступлений, особое внимание он обратил на расследование уголовных дел, которые имели общественный резонанс и сейчас находятся на контроле у президента.