Луковичные цветы, которые не требуется выкапывать на зиму

Лидия Мартынова

Осенний период на огороде отнимает много сил и времени. Помимо того, что нужно приготовить землю к зимовке, нужно еще уделить время цветам. Многие цветы не могут зимовать в почве, поэтому их приходится выкапывать, обрабатывать и хранить всю зиму. Особенно кропотливая работа с луковичными растениями. Но ведь можно выбрать те луковичные, которые хорошо переносят зимние холода, и спокойно могут зимовать в почве. Тем самым экономя ваше время, которого всегда не хватает.

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Безвременники

Эти цветы могут сидеть на одном месте до 5 лет. И спустя 5 лет их нужно выкапывать только для того, чтобы разделить, рассадить и отделить деток. Выкапываются они в середине лета, после того, как листья пожелтеют, но до середины августа их нужно снова вернуть в почву. На зиму их просто мульчируют листвой или торфом. Этого достаточно, чтобы они хорошо пережили зимние холода.

Декоративные луки

Декоративный лук, в большинстве своем, может оставаться на зиму в почве. Но только при одном условии, если глубина посадки достаточная. В середине лета или во второй его половине, лук выкапывают, а потом снова высаживают. Глубина посадки должна быть не менее 3 размеров луковицы. То есть, чем крупнее луковица, тем глубже она должна сидеть.

Крокусы

Это весенние цветы, причем довольно капризные. Но вот зимовать в земле они могут без всяких хлопот. Крокусы любят, чтобы их кормили, а если питания им хватает, то никакие зимние холода им не страшны. Рассаживать и отделять деток нужно раз в 5-6 лет.

Лилии

Ну какой цветущий огород без лилий? Лилии могут сидеть на одном месте 5-6 лет. Потом их просто придется выкопать, потому как они настолько разрастутся, что начнут теснить сами себя. Их нужно выкопать, отделить детки и снова посадить на постоянное место. Лилии довольно неприхотливы. Но, стоит помнить, что лилии любят, когда их шевелят, так что для того, чтобы цветы были крупными, их нужно пересаживать почаще, но на зиму оставлять в земле.





Мускари

Мускари отличное, очень неприхотливое растение. Его практически не нужно подкармливать, он не требует частого полива. Пересаживать его следует раз в 10 лет. Но если вы хотите побыстрее его размножить, то можно выкапывать его и раз в 5 лет, так как детки нарастают очень быстро.

Нарциссы и тюльпаны

Это весенние цветы, которые лучше других украшают сад весной. Если тюльпаны нужно выкапывать каждый год, если это какие-то сортовые тюльпаны, то нарциссы можно не трогать очень долгое время. Тюльпаны же выкапываются летом, после того, как отцвели и листва пожухла. Высаживаются снова в почву в сентябре.

С этими цветами вам не прибавится работы осенью. Вы поучите красивый сад, при этом сэкономите осеннее время для других работ.