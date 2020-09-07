Малиновский остался недоволен тем, как украинцев принимали в Испании

Влада Некрасова

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский сообщил о том, что у игроков украинской национальной команды будет дополнительная мотивация на встречу с Испанией. Испанцы не лучшим образом приняли украинскую делегацию.«Прилетели в Испанию. Медперсонал до 10 вечера продержали в аэропорту, остальные люди просто проходили, никаких вопросов к ним не было. А у нас решили чемоданы проверить. Это показывает, как к нам относятся. Теперь будет двойная мотивация выйти на поле и показать хорошую игру.На уровне сборных, когда приезжают такие команды, надо как-то более уважительно относиться. А у нас даже не было возможности провести массажные процедуры и восстановиться. Ребята ведь устали, дорога дальняя», - отметил Малиновский в интервью каналу «Футбол».Матч Испания – Украина состоится сегодня вечером. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.