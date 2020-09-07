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Марокко открывает границы для российских туристов

Марокко открывает границы для российских туристов

Марокко открывает свои границы для определенных категорий иностранцев. Смогут ли россияне поехать в Марокко и на каких условиях?


КОМУ РАЗРЕШЕН ВЪЕЗД В МАРОККО

По сообщению Всеобщей конфедерации марокканских предприятий (CGEM), с 10 сентября власти страны разрешили въезд отдельным категориям иностранных граждан.

Так, открыт допуск иностранным специалистам и деловым туристам. Для въезда в Марокко им необходимо предъявить официальное приглашение от местной компании (на официальном бланке, с указанием целей визита, места проживания и пр.), а также отрицательный тест на COVID-19 со сроком действия не более 48 часов.

Во-вторых, с указанной даты, как информирует CGEM со ссылкой на МИД Марокко, разрешен въезд иностранным туристам, при условии, что им не требуется виза. Им также нужно будет предъявить справку об отсутствии коронавируса и ваучер, или другой документ, подтверждающий бронирование в отеле.

При нахождении в Марокко иностранцы будут обязаны соблюдать действующие в стране медико-санитарные меры.


РОССИЯНАМ ВЪЕЗД РАЗРЕШЕН

Напомним, для въезда в Марокко российским гражданам не нужна виза. По данным Пограничной службы ФСБ России, в 2019 году в Марокко выехало более 11 тыс. наших соотечественников.

По сообщению Посольства Марокко в России,  новые правила, вступающие в силу с 10 сентября, распространяются на граждан России. Как говорится в информации дипмиссии, для граждан России, желающих посетить Марокко, необходимо иметь подтвержденное бронирование отеля в Марокко и отрицательный ПЦР-тест сроком действия не менее 48 часов.

Между РФ и Марокко на текущий момент нет прямого авиасообщения. Самостоятельно россияне могут добраться до курортов этой североафриканской страны со стыковкой в Стамбуле. Перелет по маршруту Москва-Стамбул-Касабланка с датой отправления 13 сентября на рейсах Turkish Airlines обойдется от 73 тыс. р. в одну сторону.


В КАСАБЛАНКЕ – КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС

Марокко продолжает регистрировать новых случаев COVID-19 ежедневно. В субботу в стране подтверждено 1555 новых случаев заболевания COVID-19 и 37 смертей. Общее количество подтвержденных случаев заболевания по состоянию на 5 сентября превысило 70 тысяч. Из-за вспышки коронавируса жесткие карантинные меры на 14 дней введены в Касабланке. В городе действует ночной комендантский час.

В связи с устойчивым ростом числа случаев COVID-19 не исключено, что власти Марокко продлят чрезвычайное положение, действующее до 10 сентября.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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