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Минимализм и буйство красок: смотрим новые осенние лукбуки

Минимализм и буйство красок: смотрим новые осенние лукбуки

В новой подборке смотрим осенние лукбуки от отечественных брендов. Яркие принты от Alena Akhmadullina, минималистичная база от Victoria Andreyanova и другие обновки в сезонный гардероб.

1.Alena Akhmadullina

Бренд Alena Akhmadullina переходит на новую схему поставок в бутики: теперь бренд будет презентовать коллекции прямо перед началом сезона, и они будут поступать в бутики раз в месяц дропами, ориентированными на текущий период сезона. Первый в обновленной системе поставок дроп "август-сентябрь" демонстрирует, как бренд видит в этом сезоне свою героиню — современную Царевну.



2.Victoria Andreyanova

Осенне-зимняя коллекция бренда — настоящий подарок любителям минималистичного стиля. Серые трикотажные платья, пальто-халаты и костюмы станут универсальной и практичной основой базового осеннего гардероба. Впрочем, и без ярких красок не обошлось. Когда серо станет и за окном, самое время надевать пестрые платья и худи с принтами.



3."Снежная королева"

В августе "Снежная Королева" запустила коллекцию под собственным брендом. Выпускать будут несколько линий: от классических моделей до моделей в спортивном стиле. В коллекциях можно будет найти не только верхнюю одежду, но и платья, костюмы и другие вещи, позволяющие полностью составить сезонный гардероб в соответствии с модными трендами.


4."Форма"

Коллекция осень-зима 2020/2021 пронизана атмосферой нуарного кино и стиля гранж. В этой коллекции есть классические предметы бренда в новых цветах (палитра балансирует между преобладающим черным цветом и пастельными акцентами): объемные рубашки, пиджаки и пальто, широкие джинсы и брюки прямого кроя, свободные и узкие платья, косухи, хлопковые тай-дай футболки.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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