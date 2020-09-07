Минздрав России назвал срок первых поставок вакцины от Covid-19 в клиники

Анастасия Иванова

Поставки отечественной вакцины от коронавирусной инфекции Covid-19 в российские клиники начнутся на следующей неделе, сообщил сегодня, 7 сентября, «Интерфаксу» министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса «Лидеры России».

«На этой неделе начнётся вакцинация тех добровольцев, которые войдут в клиническое исследование третьей фазы, параллельно на следующей неделе начнутся первые поставки вакцины. Небольшие пока, потому что надо соблюсти все интересы. На этой неделе все даты точно объявим», — уточнил глава ведомства.

Как сообщало ИА Newstes, о том, что на этой неделе в Москве начнётся вакцинация добровольцев от Covid-19, мэр столицы Сергей Собянин доложил ранее президенту Владимиру Путину. По словам градоначальника, вся инфраструктура для проведения пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V» готова, и около 5 тысяч человек записались на процедуру вакцинации.

Заммэра Анастасия Ракова в минувшую пятницу, 4 сентября, уточнила, что первая партия вакцины уже поступила в три московские поликлиники.

«Спутник V» — российская вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная НИЦ им. Гамалеи. Данный препарат прошел доклинические и клинические испытания, был зарегистрирован Минздравом РФ. В ходе пострегистрационных исследований будут вакцинированы 40 тысяч человек, 10 тыс. из которых получат плацебо. Ожидается, что данные испытания продлятся около полгода, после этого вакцина станет доступна для всех россиян.