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«Мне не хватает воздуха»: Айза разбита после слива интим фото

«Мне не хватает воздуха»: Айза разбита после слива интим фото

Два дня назад Айза Анохина попала в скандал. У нее в Instagram неожиданно появился кадр, на котором она демонстрирует свои гениталии. Через минуту снимок уже был удален, но пользователи сети успели его распространить.


Айза мгновенно отреагировала на ситуацию и пояснила, что кадр был адресован Олегу Майами в минуту разлуки. Она нечаянно выложила его в сеть.


«А вообще, подумаешь. Все мы люди. Ну да! Случайно нажала не на ту кнопку»,

— поведала звезда.

Айха призналась, что «её чуть не хватил сердечный приступ», когда она поняла, что произошло. После случившегося поклонники заметили, что хип-хоп исполнительница разбита и выглядит уставшей. Об этом ей написали в Instagram. Айза решила прокомментировать ситуацию. Она призналась, что никогда не бывает одна.

«Мне не хватает воздуха. Я люблю каждого, кто рядом со мной. Но я просто устала и хочу побыть одна, не оправдываясь за каждое свое действие»,

— ответила девушка.

Сейчас Айза Анохина продолжает подвергаться нападкам хейтеров в социальных сетях. Девушку оскорбляют в комментариях и посмеиваются над ней.

Желаем ей сил!

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По материалам: popcake.tv

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