«Мне не хватает воздуха»: Айза разбита после слива интим фото
Два дня назад Айза Анохина попала в скандал. У нее в Instagram неожиданно появился кадр, на котором она демонстрирует свои гениталии. Через минуту снимок уже был удален, но пользователи сети успели его распространить.
Айза мгновенно отреагировала на ситуацию и пояснила, что кадр был адресован Олегу Майами в минуту разлуки. Она нечаянно выложила его в сеть.
«А вообще, подумаешь. Все мы люди. Ну да! Случайно нажала не на ту кнопку»,— поведала звезда.
Айха призналась, что «её чуть не хватил сердечный приступ», когда она поняла, что произошло. После случившегося поклонники заметили, что хип-хоп исполнительница разбита и выглядит уставшей. Об этом ей написали в Instagram. Айза решила прокомментировать ситуацию. Она призналась, что никогда не бывает одна.
«Мне не хватает воздуха. Я люблю каждого, кто рядом со мной. Но я просто устала и хочу побыть одна, не оправдываясь за каждое свое действие»,— ответила девушка.
Сейчас Айза Анохина продолжает подвергаться нападкам хейтеров в социальных сетях. Девушку оскорбляют в комментариях и посмеиваются над ней.
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