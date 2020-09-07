Морские круизы 2021 года стали до 50% дешевле для медиков

Лидия Мартынова

Круизная компания MSC Cruises объявила о запуске глобальной программы скидок для работников сферы здравоохранения. Она охватывает и Россию. Специальные скидки для всех медицинских работников и членов их семей действуют для круизов 2021 года, которые будут забронированы до конца апреля следующего года.

Как сообщили «Вестнику АТОР» в пресс-службе туроператора PAC Group, который является генеральным представителем MSC Cruises на российском рынке, MSC запускает специальную программу «Спасибо медработникам!».

В рамках программы, для всех медработников (врачи, медсестры, фармацевты, работники исследовательских медицинских лабораторий) и членов их семей действуют льготные круизные тарифы со скидкой до 50%.

Акция распространяется на все новые бронирования круизов компании MSC Cruises, сделанные до 30 апреля 2021 с отправлениями до 31 декабря 2021 года (за исключением круизов из Санкт-Петербурга и некоторых спецпредложений).

Пьерфранческо Ваго, исполнительный директор компании MSC Cruises, так выразил суть акции: «Как семейная компания, мы считаем единственно правильным найти способ выразить нашу сердечную благодарность каждому медицинскому работнику по всему миру – медсестрам, фармацевтам, работникам исследовательских лабораторий и другим медицинским работникам всех уровней, а также их семьям – за самоотверженную и неустанную преданность делу, за профессионализм и храбрость в борьбе с нынешней глобальной пандемией».

Напомним, что компания MSC Cruises уже запустила навигацию по Средиземноморью.

Флагманский лайнер компании – MSC Grandiosa– с 16 августа выполняет круизы по Западной части Средиземного моря с отправлением из итальянской Генуи. Лайнер совершает 8-дневные круизы с заходами в Чивитавеккью, Неаполь, Палермо (Италия) и Валлетту (Мальта).

Компания внедрила на своих лайнерах специальный протокол по охране здоровья и безопасности пассажиров и членов экипажа.

Согласно новому протоколу, каждый гость и член экипажа проходит всесторонний медицинский осмотр перед посадкой на судно, а все береговые экскурсии проходят только в рамках организованных экскурсий с соблюдением всех мер по защите здоровья туристов.