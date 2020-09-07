Национальный чемпионат WorldSkills Russia проходит в новом формате – Сергей Кравцов

Лидия Мартынова

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о новом формате проведения национального чемпионата WorldSkills Russia – дистанционно-очном, с использованием современных цифровых технологий.

«Важно, что участники по-прежнему будут работать на реальных площадках, а эксперты в режиме реального времени оценивать выступления», – подчеркнул Сергей Кравцов.

Такой формат, по его мнению, позволяет вовлечь в чемпионат максимальное количество людей.

Министр напомнил, что Россия стала одной из первых в мире стран, которая смогла адаптироваться к современным вызовам и провести масштабные профессиональные состязания.

«Мы благодарны коллегам из союза WorldSkills Россия, которые смогли в сверхсжатые сроки справиться с этой трудной задачей: разработать методику, подготовить экспертное сообщество, организовать чемпионат на высоком уровне», - заявил Сергей Кравцов.

Он поблагодарил также правительство Москвы, республики Татарстан, Кузбасса и всех, кто принял участие в этом проекте.

«Желаю всем участникам чемпионата побед. Победит сильнейший, выиграем все мы», – резюмировал министр.