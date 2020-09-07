Насколько дешевле отдых в Краснодарском крае осенью

Лидия Мартынова

В Краснодарском крае заявили о продлении туристического сезона до 1 ноября. Туроператоры оценили загрузку местных отелей в сентябре-октябре, а также рассказали, помогла ли продажам акция с кешбэком, какого снижения цен ждать осенью – и когда именно.

КУБАНЬ РАССЧИТЫВАЕТ НА ДЛИННЫЙ СЕЗОН

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что туристический сезон на курортах Краснодарского края продлят до 1 ноября. Как отметил губернатор, пролонгация сезона позволит восстановиться после кризиса курортной отрасли, которая признана наиболее пострадавшей в регионе из-за пандемии.

Напомним, летний сезон-2020 в Краснодарском крае стартовал позже обычного: действующий с марта в регионе карантин сняли с 21 июня, после чего туристы смогли приезжать без каких-либо ограничений.

По информации краснодарских властей, курорты Краснодарского края этим летом посетили 6,2 млн туристов. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период сезона-2019. Всего с января по август регион принял 7,6 млн туристов. Как подчеркивают в краевой администрации, пиковым стал август: в этом месяце загрузка средств размещения достигала 100%. В сентябре в регионе прогнозируют загрузку отелей на уровне 90%.

ЧТО ПОМОЖЕТ СПРОСУ В ОКТЯБРЕ

Туроператоры считают, что все предпосылки к длинному сезону на краснодарских курортах есть. Во-первых, это отсутствие большого выбора зарубежных альтернатив. Из популярных массовых выездных направлений, где нет ограничений по въезду, на российский туристический рынок вернулись только Турция и Абхазия.

Во-вторых, как считает генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, загрузке краснодарских курортов в октябре поможет традиционное сезонное снижение цен.

«Несмотря на смещение старта сезона, сезонность в ценовой политике отелей сохраняется. Так, отдых в Краснодарском крае в октябре обойдется на 20-25% дешевле, чем на пике сезона», - говорит он.

Несмотря на смещение старта сезона, сезонность в ценовой политике отелей сохраняется. Так, отдых в Краснодарском крае в октябре обойдется на 20-25% дешевле, чем на пике сезона

По информации г-на Ромашкина, вопреки всем опасениям, «ценовой катастрофы» из-за высокого спроса на краснодарском направлении не произошло. Большинство объектов скорректировали цены от 5 до 10%. «Отели высокого уровня повысили цены на 10%, отели средней категории на 5%», - отмечает он.

С тем, что цены на краснодарских курортах в октябре должны пойти вниз, говорят и представители туроператорских компаний «Мультитур», «Русский Экспресс» и «Интурист». В «Интуристе» приводят следующий пример стоимости пакетного тура. Недельная поездка в Сочи со включенным авиаперелетом, проживанием в отеле 3* в центре города (без питания) на 7 ночей с заездом 15 октября стартует от 17 449 р. на двоих.

Как полагает руководитель направления туроператора ANEX Tour Анна Абашкина, поможет продажам направления в октябре и нереализованный спрос: на фоне 100%-ной заполняемости краснодарских отелей в августе и близкой к максимальной загрузке в сентябре, россияне будут стремиться отдохнуть на черноморском побережье уже на «крыльях» сезона. Как добавляют в «Русском Экспрессе», этому тренду будет способствовать и разнообразие вариантов перевозки. Долететь до Сочи можно практически из любого мегаполиса России.

В ЛИДЕРАХ БРОНИРОВАНИЯ – СЕНТЯБРЬ

По информации туроператоров, особенностью сезона-2020 является невысокая глубина продаж на краснодарском направлении. Основной объем бронирований происходит за 7-10 дней до начала тура: на фоне слухов о грядущей второй волне коронавируса и последующих за ней новых ограничениях, россияне опасаются покупать туры на 1-2 месяца вперед.

По этим причинам, как сообщили представители туроператорских компаний «Дельфин», «Интурист», TUI Россия, ANEX Tour, ICS Travel Group, TEZTour, «Русский Экспресс», порядка 70-80% продаж туров в Краснодарский край приходится на сентябрь. Доля бронирований с заездами в октябре не превышает 15%, в ноябре – не более 3-5%.

Сейчас около 70-80% продаж туров в Краснодарский край приходится на сентябрь. Доля бронирований с заездами в октябре у туроператоров не превышает 15%, в ноябре – не более 3-5%.

Например, у национального туроператора АЛЕАН доли продаж путевок в Краснодарский край распределяются так: сентябрь – 84%, октябрь – 13%, ноябрь – 3%. С ними коррелируют данные о бронированиях туроператора «Дельфин»: сентябрь - 88%, октябрь - 9,5%, ноябрь - 1,5%. У туроператора TUI Россия 70% от объема бронирований приходится на сентябрь, 20% - на октябрь и 10% - на ноябрь. Схожая структура продаж и у ANEX Tour: 70% всех бронирований - это заезды в сентябре.

СОЧИ – ОЖИДАЕМЫЙ ФАВОРИТ ОСЕННИХ ЗАЕЗДОВ

Ожидаемо в лидерах продаж черноморского направления в осеннем периоде заявлен Сочи. Например, по статистике АЛЕАН, доля броней на заезды в Сочи в октябре составляет 13% от общего объема продаж в осеннем периоде, в ноябре – 4%. Для сравнения: по заездам в Анапу и Геленджик лишь 5% заявок приходится на октябрь и не более 1% - на ноябрь.

Как поясняет коммерческий директор АЛЕАН Оксана Булах, существенная разница в распределении объемов по курортам обусловлена ярко выраженной сезонностью в Геленджике и Анапе.

«Сочи за последние 3-4 года стал круглогодичным курортом благодаря более теплому климату, развитой туристской инфраструктуре и насыщенному календарю событий. К тому же, тут есть возможность комбинировать отдых в прибрежной зоне и в горном кластере Красной Поляны», - отмечает она.

По данным «Интуриста», в Сочинском районе больше всего бронирований приходится на Имеретинскую бухту, далее по популярности следуют центр Сочи, Адлер, Красная поляна, Лоо, Дагомыс.

В Сочинском районе больше всего бронирований приходится на Имеретинскую бухту, далее по популярности следуют центр Сочи, Адлер, Красная поляна, Лоо, Дагомыс.

КАКОЙ БУДЕТ ЗАГРУЗКА КРАСНОДАРСКИХ ОТЕЛЕЙ ОСЕНЬЮ

По мнению экспертов, загрузка отелей краснодарских курортов в сентябре будет близка к 90%, а в октябре и ноябре снизится. В Сочи заполняемость отелей ожидается на уровне 70-80%, в Анапе и Геленджике - 50-60%. Как считает Сергей Ромашкин, снижение загрузки станет поводом для выставления СПО. Они ожидаются ближе к октябрю.

«Пока загрузка отелей остается высокой, гостиницы не будут искусственно стимулировать спрос, предлагать акции и СПО», - подчеркивает эксперт.

Загрузка отелей краснодарских курортов в сентябре будет близка к 90%, а в октябре и ноябре снизится. В Сочи заполняемость отелей ожидается на уровне 70-80%, в Анапе и Геленджике - 50-60%.

ЧЕМ ПОМОГ КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ КЕШБЕК

По информации пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, Сочи, Анапа и Геленджик стали наиболее востребованными направлениями Краснодарского края среди туристов, воспользовавшихся акцией возврата денежных средств за туры по России.

По данным министерства, с учетом того, что кешбэк предоставлялся за туры, выкупленные на период с 1 октября по 20 декабря 2020 года, наибольший процент бронирований пришелся на ближайшие октябрьские даты.

По оценке туроператоров, акция в целом поддержала спрос на краснодарские курорты в осеннем периоде. Так, по данным «Интуриста», на продажи туров в Краснодарский край с кешбэком пришлось 31% всех акционных бронирований. В «Русском Экспрессе» отметили хороший спрос на туры продолжительностью 4-5 ночей.

Сергей Ромашкин считает, что эффект от акции с кешбэком был более заметным, если бы проект стартовал раньше, а не в конце сезоне, когда большинство россиян уже определилось с отпуском. Кроме того, как полагает эксперт, период действия акции необходимо сделать более длительным, например, 2-3 недели, чтобы у туриста была возможность спокойного выбора и согласования дат поездки как с работодателем, так и с семьей.

В качестве примера г-н Ромашкин приводит Японию, где проект с кешбэком за поездки по стране (возврат до 35% от стоимости путешествия) заявлен до конца года, благодаря чему в акцию хотят вовлечь большинство жителей страны. Программа в Японии стартовала 22 июля и уже за первый месяц ее участниками стали 2 млн человек.

«Мы позитивно оцениваем маркетинговый эксперимент с кешбэком за туры по России. Акцию безусловно, надо продолжать, но несколько трансформировать, учтя сезонность и психологию поведения туристов. Важно, что создана технологическая платформа, произведены первые замеры потребительского спроса. На основе этой базы маркетинговый проект может развиваться дальше», - подчеркивает Сергей Ромашкин.