Назван крайний срок для заключения торговой сделки по Brexit

Лидия Мартынова

У Лондона и Брюсселя есть время дол 15 октября, чтобы заключить торговую сделку в рамках Brexit. Об этом, как передает РИА Новости, заявил британский премьер Борис Джонсон.

По его словам, если срок не будет соблюден, то последует жесткий сценарий будущих торговых отношений между сторонами.

«Если к тому времени мы не сможем договориться, то я не думаю, что между нами будет соглашение о свободной торговле, и мы должны принять это и двигаться дальше», — отметил Джонсон.

В случае отсутствия сделки торговые отношения Британии и ЕС с 1 января 2021 года будут продолжаться по типу соглашения, действующему между ЕС и Австралией.

Премьер-министр подчеркнул, что для правительства Соединенного Королевства приоритетом является контроль над собственными законами, правилами и рыболовством: «У нас будет свобода заключать торговые сделки со всеми странами мира. И в результате мы будем процветать».

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений.