Назван крайний срок для заключения торговой сделки по Brexit
У Лондона и Брюсселя есть время дол 15 октября, чтобы заключить торговую сделку в рамках Brexit. Об этом, как передает РИА Новости, заявил британский премьер Борис Джонсон.
По его словам, если срок не будет соблюден, то последует жесткий сценарий будущих торговых отношений между сторонами.
В случае отсутствия сделки торговые отношения Британии и ЕС с 1 января 2021 года будут продолжаться по типу соглашения, действующему между ЕС и Австралией.
Премьер-министр подчеркнул, что для правительства Соединенного Королевства приоритетом является контроль над собственными законами, правилами и рыболовством: «У нас будет свобода заключать торговые сделки со всеми странами мира. И в результате мы будем процветать».
Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений.