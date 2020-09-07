Названа причина больших потерь России в Первой чеченской войне
Бывший военный разведчик рассказал о причинах больших потерь российских войск в ходе Первой чеченской войны. В интервью Lenta.ru военнослужащий вспомнил, что командование нарушило базовые правила ведения боевых действий.
По словам участника боевых действий, пожелавшего остаться анонимным, генерал Александр Лебедь и тогдашнее правительство России предали федеральные войска, отправив их на штурм Грозного без поддержки и без разведывательных данных.
"Сначала проводится разведка, и уж потом вводятся войска. Произошло все наоборот: сначала ввели войска, а потом запустили разведку – вытащите нас", – констатировал он.
Собеседник издания добавил: российские войска потеряли очень много людей убитыми и ранеными на пустом месте, а затем откатились назад. В интервью он также вспомнил, как военные устраивали акции возмездия за убитых сослуживцев.
В прошлом году Ruposters публиковал статью Владимира Тихомирова о судьбах героев Чеченской войны.