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Названа причина больших потерь России в Первой чеченской войне

Названа причина больших потерь России в Первой чеченской войне

Бывший военный разведчик рассказал о причинах больших потерь российских войск в ходе Первой чеченской войны. В интервью Lenta.ru военнослужащий вспомнил, что командование нарушило базовые правила ведения боевых действий.

По словам участника боевых действий, пожелавшего остаться анонимным, генерал Александр Лебедь и тогдашнее правительство России предали федеральные войска, отправив их на штурм Грозного без поддержки и без разведывательных данных.

"Сначала проводится разведка, и уж потом вводятся войска. Произошло все наоборот: сначала ввели войска, а потом запустили разведку – вытащите нас", – констатировал он.

Собеседник издания добавил: российские войска потеряли очень много людей убитыми и ранеными на пустом месте, а затем откатились назад. В интервью он также вспомнил, как военные устраивали акции возмездия за убитых сослуживцев.

"Когда боевики убивали русских, им это было в радость. Им приваливало новое имущество, машины, деньги. Всех это устраивало, даже местное население, которое, по-видимому, считало, что все так и должно быть. Но когда это обернулось против них – вы же знаете, что любая проблема, как палка, имеет два конца... Была, например, акция возмездия за трех наших погибших товарищей на рынке. Мы этот рынок просто пустили под колеса бэтээров – раскатали как карточный домик"

В прошлом году Ruposters публиковал статью Владимира Тихомирова о судьбах героев Чеченской войны.

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По материалам: uposters.ru

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