«Не хочу, чтобы меня хоронили», — Айза заговорила о смерти после позора
Инстадива Айза Анохина любит набирать популярность неординарным контентом и шокировать пользователей, хайпуя на каждой мелочи. Еще вчера все обсуждали ее промежность, которую она выставила у себя в stories на страничке Instagram без цензуры, а сегодня она ищет новый повод для поднятия популярности. Наверное, посчитала, что с последней идейкой немного перегнула палку, а теперь, нужно как-то «отмыться», затуманить людям глаза другой информацией. Однако, не так-то просто это сделать, когда тебя видела голой вся страна.
Любимая рублика stories Айзы — «Вопрос-ответ», в которой она ежедневно переговаривается с пользователями. По правде говоря, люди пишут ей больше оскорблений, чем адекватных вопросов. Сегодня звезду заставили порассуждать на тему смерти.
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«Айза..Как ты относишься к кладбищу и мертвецам? Боишься или какие ощущения»,— написал фолловер скандалистки.
На что она без доли сомнения ответила, что вообще не считает нужным хоронить людей и сама уж точно не хотела бы быть похороненной.
Интересно, что заставило инстаграмщицу на рассуждения о ее собственных похоронах? Неужели ей настолько стыдно за недавнюю историю с порно-контентом, что она в буквальном смысле решила «провалиться сквозь землю»?