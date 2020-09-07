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«Не хочу, чтобы меня хоронили», — Айза заговорила о смерти после позора

«Не хочу, чтобы меня хоронили», — Айза заговорила о смерти после позора

Инстадива Айза Анохина любит набирать популярность неординарным контентом и шокировать пользователей, хайпуя на каждой мелочи. Еще вчера все обсуждали ее промежность, которую она выставила у себя в stories на страничке Instagram без цензуры, а сегодня она ищет новый повод для поднятия популярности. Наверное, посчитала, что с последней идейкой немного перегнула палку, а теперь, нужно как-то «отмыться», затуманить людям глаза другой информацией. Однако, не так-то просто это сделать, когда тебя видела голой вся страна.


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Я и ТикТок 😹

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Любимая рублика stories Айзы — «Вопрос-ответ», в которой она ежедневно переговаривается с пользователями. По правде говоря, люди пишут ей больше оскорблений, чем адекватных вопросов. Сегодня звезду заставили порассуждать на тему смерти.

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Приветик) да, я часто хожу в over size одежде) но у меня всегда есть секрет под ней 😏 на мне красивое белье)) всегда! и это не для кого-то, а лично для меня) чтобы я, даже в трениках, чувствовала себя сексуальной! Именно это ощущение даёт мне возможность идти только вперёд и достигать именно рабочих целей! Не знаю как это работает, но это именно так! ❤️ Чаще всего я ношу нижнее белье маленьких брендов, именно российских! Потому что знаю, как это создавать все вручную! Любить свой бизнес и расти каждый день! Безумно рада, что нашла @millions_lingerie 😻 основатель бренда Анастасия говорит тоже самое, что и я: главный принцип - правильная поддержка груди! Поэтому больше шьётся по меркам! Все ручной работы!! Качество невероятное!!! А так же ткань! Она премиум класса! Что позволяет Коже дышать!! Я очень довольна своими новинками) ещё я заказала прозрачный чёрный боди 😻 уже вижу себя в нем под чёрный пиджак и джинсы!) Белье крутейшее! Если в течении 6 дней закажите, то будет скидка 15% по промокод «Айза») 😌🤍🌙💭 А теперь признавайтесь - все приблизили фото?)))) 😹

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«Айза..Как ты относишься к кладбищу и мертвецам? Боишься или какие ощущения»,

— написал фолловер скандалистки.

На что она без доли сомнения ответила, что вообще не считает нужным хоронить людей и сама уж точно не хотела бы быть похороненной.

Интересно, что заставило инстаграмщицу на рассуждения о ее собственных похоронах? Неужели ей настолько стыдно за недавнюю историю с порно-контентом, что она в буквальном смысле решила «провалиться сквозь землю»?

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По материалам: popcake.tv

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