Необходимо создавать условия для профессионального успеха – Дмитрий Глушко

Лидия Мартынова

Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко принял участие в открывающей пленарной сессии «Телемост 2020-2030» WorldSkills.

Он заявил, что необходимо сконцентрироваться на том, чтобы условия для профессионального успеха каждого гражданина были созданы в любой точке страны.

«Профессиональный успех – это важнейший элемент счастья, то, к чему стремится каждый человек», – подчеркнул Дмитрий Глушко.

Первый заместитель министра напомнил, что будет продолжена работа по созданию в колледжах и техникумах инфраструктуры, которая не просто соответствует запросам рынка труда, но и опережает их.

Одним из факторов успешной работы, по его мнению, стала «мода на профессионализм преподавателей».

«Мы видим, что еще три года назад мастер производственного обучения проходил повышение квалификации лет 15–20 назад, а сегодня он стремится делать это каждый год или два, наращивая свои компетенции и выстраивая свой уникальный профиль как специалиста на рынке труда», – заявил Дмитрий Глушко.

Особое внимание он обратил на внедрение механизма объективной оценки.

«Необходимо, чтобы к 2030 году каждый выпускник программ профессионального обучения имел возможность и даже был бы обязан продемонстрировать свои навыки публично