Нет смысла скрывать! Кети Топурия беременна
Солистка группы «АСтудио» Кети Топурия, кажется, больше не скрывает свою беременность. Если последние месяцы певица, обычно не скрывающая свою точеную фигуру, позировала только в закрытых нарядах, то несколько часов назад Кэти опубликовала неоднозначное видео, которое вызвало обсуждение ее фигуры.
Певица выложила небольшой ролик из гримерной комнаты. В кадре Топурия предстала в объемном белом платье свободного кроя и с длинным хвостом. Несмотря на глубокое декольте, все поклонники обратили внимание на явные изменения в фигуре певицы.
«Беременна», «Сколько уже месяцев?», «Главное — одежду шире надеть, чтобы беременный живот прикрыть», «Там срок уже приличный», «Ура! Поздравляем»,— пишут в комментариях звезде.
Похоже, Кэти действительно перестала скрывать, что беременна от своего возлюбленного Льва Деньгова. Ведь до этого певица выкладывала фотографии лишь со смайликами на животе.
Напомним, что Кети и Лев Деньгов встречаются уже два года. Артистка постоянно рассказывает, что счастлива рядом с возлюбленным. Кстати, не так давно певица спровоцировала сплетни о своей помолвке, выложив снимки, где на ее пальце красуется колечко невероятной красоты.