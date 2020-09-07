Нет смысла скрывать! Кети Топурия беременна

Анастасия Иванова

Солистка группы «АСтудио» Кети Топурия, кажется, больше не скрывает свою беременность. Если последние месяцы певица, обычно не скрывающая свою точеную фигуру, позировала только в закрытых нарядах, то несколько часов назад Кэти опубликовала неоднозначное видео, которое вызвало обсуждение ее фигуры.

Певица выложила небольшой ролик из гримерной комнаты. В кадре Топурия предстала в объемном белом платье свободного кроя и с длинным хвостом. Несмотря на глубокое декольте, все поклонники обратили внимание на явные изменения в фигуре певицы.

«Беременна», «Сколько уже месяцев?», «Главное — одежду шире надеть, чтобы беременный живот прикрыть», «Там срок уже приличный», «Ура! Поздравляем»,

— пишут в комментариях звезде.

Похоже, Кэти действительно перестала скрывать, что беременна от своего возлюбленного Льва Деньгова. Ведь до этого певица выкладывала фотографии лишь со смайликами на животе.

Напомним, что Кети и Лев Деньгов встречаются уже два года. Артистка постоянно рассказывает, что счастлива рядом с возлюбленным. Кстати, не так давно певица спровоцировала сплетни о своей помолвке, выложив снимки, где на ее пальце красуется колечко невероятной красоты.

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