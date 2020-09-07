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Новосибирский государственный университет проводит Школьный технический форум

Новосибирский государственный университет проводит Школьный технический форум

Началась регистрация на Школьный технический форум, который проводит Новосибирский государственный университет, сообщает Министерство образования Новосибирской области. 

Цель – развитие образовательных направлений, связанных с вопросами методики преподавания технических дисциплин, а также вопросами искусственного интеллекта и других современных трендов. Одна из основных задач форума – взаимодействие школ, вузов и ИТ-компаний в развитии инженерного образования.

Участниками мероприятия станут преподаватели школ и центров дополнительного образования, преподаватели вузов и институтов повышения квалификации работников образования, специалисты региональных методических центров, а также школьники и студенты, которые занимаются робототехникой и инженерным конструированием.

В рамках форума пройдут отборочные соревнования по робототехнике по международному регламенту чемпионата RoboCup, всероссийские молодежные соревнования по робототехнике «РОБОИНТЕЛ 2.0» и выставка технических проектов школьников.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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