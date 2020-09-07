Новосибирский государственный университет проводит Школьный технический форум

Анастасия Иванова

Началась регистрация на Школьный технический форум, который проводит Новосибирский государственный университет, сообщает Министерство образования Новосибирской области.

Цель – развитие образовательных направлений, связанных с вопросами методики преподавания технических дисциплин, а также вопросами искусственного интеллекта и других современных трендов. Одна из основных задач форума – взаимодействие школ, вузов и ИТ-компаний в развитии инженерного образования.

Участниками мероприятия станут преподаватели школ и центров дополнительного образования, преподаватели вузов и институтов повышения квалификации работников образования, специалисты региональных методических центров, а также школьники и студенты, которые занимаются робототехникой и инженерным конструированием.

В рамках форума пройдут отборочные соревнования по робототехнике по международному регламенту чемпионата RoboCup, всероссийские молодежные соревнования по робототехнике «РОБОИНТЕЛ 2.0» и выставка технических проектов школьников.

