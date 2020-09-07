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Новые вызовы, старые проблемы. Мировой экономике предрекли скорый кризис

Новые вызовы, старые проблемы. Мировой экономике предрекли скорый кризис
Эксперты, опрошенные Bloomberg, предсказали новые проблемы для мировой экономики до конца текущего года.

Так, в материале отмечается, что выход мировой экономики из глубины кризиса с коронавирусом ослабевает, тем самым приближая неопределенный конец 2020 года.

По словам экспертов, в настоящее время есть множество опасений по поводу дальнейшего развития глобальной финансовой системы, одно из которых – приближающаяся зима, которая может спровоцировать новую волну коронавируса.


США и Китаем. В преддверии американских выборов в ноябре они могут только ухудшиться, что негативно скажется на мировой экономике, полагают аналитики.

Также, по мнению экспертов, текущее положение может являться пиковым, после чего снова произойдет спад. Во многих странах наблюдается восстановление уровня безработицы и рынка труда.

Однако сохранить наметившиеся позитивные тенденции будет непросто, так как даже несмотря на создание вакцины от коронавируса, она не будет доступна в ближайшее время в масштабах, необходимых для жесткого контроля над новым типом инфекции, что необходимо для устойчивого ведения бизнеса.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Владимир Путин высказался о влиянии пандемии на жизнь россиян.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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