Нурмагомедов о бое с Мейвезером: «заработать деньжат можно было бы»

Алексей Вольцев

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов оценил вероятность проведения поединка по правилам бокса с пока непобежденным американским боксером Флойдом Мейвезером.

Отвечая на вопрос газеты «Известия», Нурмагомедов согласился с тем, что Мейвезер — единственный боксер, с которым он мог бы подраться на ринге. Но необходимость проводить такой поединок, по словам Нурмагомедова, под вопросом.

«Думаю, заработать деньжат можно было бы. Но я бы, так скажем, не хотел продавать свое наследие за миллионы долларов. Я понимаю, что по правилам бокса одолеть Мейвезера очень тяжело. Это ни для кого не секрет. Как такового интереса в этом бое у меня нет. Если появится желание заработать деньги, можно будет подраться. А выходить против кого-то еще по правилам бокса. смысла нет», — отметил спортсмен.

24 октября россиянин Хабиб Нурмагомедов (28−0) встретится с американцем Джастином Гэтжи (22−2). Бой станет основным событием турнира UFC 254, который пройдет на острове Яс в Абу-Даби.