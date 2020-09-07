Онлайн-интенсивы для школьников стартуют осенью в Москве

Алексей Вольцев

Городской методический центр организует цикл онлайн-интенсивов для школьников, сообщает пресс-служба столичного Департамента образования и науки.

«Выяснить, как работают специалисты по подбору персонала, узнать, как формировалась газовая промышленность столицы, и познакомиться с микромиром можно будет онлайн на мастер-классах, организованных Городским методическим центром. Так, например, 11 сентября в 16:00 клуб московского школьника Soft skills 2035 приглашает дошкольников и учеников начальных классов принять участие в творческом тренажере мышления и креативности», — подчеркнули в пресс-службе.

14 сентября специалисты компании SuperJob расскажут об эффективном тайм-менеджменте, профессии HR-менеджера, кроме того, школьники в игровой форме освоят навыки самопрезентации.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.