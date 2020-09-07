Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Онлайн-штаб «Волонтеров просвещения» ПГГПУ продолжает свою работу

Онлайн-штаб «Волонтеров просвещения» ПГГПУ продолжает свою работу

Онлайн-штаб «Волонтеров просвещения» ПГГПУ продолжает свою работу

В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете продолжает работу служба поддержки учителей, школьников и родителей Пермского края, сообщает пресс-служба вуза. 

Около 30 студентов педагогического вуза на протяжении последних месяцев занимались техническими вопросами дистанционного обучения, консультировали по использованию цифровых ресурсов и созданию цифрового контента для проведения уроков, оказывали помощь в организации онлайн-тренингов и др.

Большинство поступивших заявок касались использования платформ дистанционного обучения.

Отмечается, что к настоящему моменту деятельности штаба студентами математического факультета ПГГПУ проведен ряд обучающих семинаров по работе с MS Teams для учителей г. Березники, подготовлено к изданию руководство для администраторов и учителей по организации обучения с использованием этой платформы; составлены рекомендации по внедрению системы Moodle в образовательный процесс школы. Студентами факультета правового и социально-педагогического образования оказана помощь педагогам-психологам по проведению коррекционного занятия в дистанционном формате для детей группы риска.

К «Волонтерам просвещения» ПГГПУ продолжают присоединяться не только студенты педагогического университета, но и педагоги Пермского строительного колледжа, школы №61 г. Перми, магистранты ПГНИУ и другие работники образовательных организаций Пермского края.

Проект «Волонтеры просвещения» инициирован Минпросвещения России, о старте проекта 13 апреля заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Проект призван поддержать педагогов, которые в сложившейся ситуации перешли на обучение школьников на дому с использованием дистанционных технологий. В его реализации принимают участие студенты-старшекурсники педагогических вузов и колледжей.

Ранее в него включились студенты из Москвы, Оренбургской, Новосибирской, Тамбовской, Ярославской, Ульяновской, Мурманской, Томской, Самарской, Тульской, Омской, Свердловской, Ленинградской и Липецкой областей, Краснодарского, Хабаровского, Алтайского, Пермского краев, Чеченской Республики, Удмуртии, Чувашии, Башкортостана, Татарстана и Волгограда.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Латушко: в контактах оппозиции и властей нужны зарубежные посредники
Латушко: в контактах оппозиции и властей нужны зарубежные посредники
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Постпред России оценил события вокруг Навального и "Северного потока — 2"
Постпред России оценил события вокруг Навального и "Северного потока
Необходимо создавать условия для профессионального успеха – Дмитрий Глушко
Необходимо создавать условия для профессионального успеха – Дмитрий
Онлайн-штаб «Волонтеров просвещения» ПГГПУ продолжает свою работу
Онлайн-штаб «Волонтеров просвещения» ПГГПУ продолжает свою работу
В Удмуртии пройдет марафон мастер-классов «Здоровый педагог»
В Удмуртии пройдет марафон мастер-классов «Здоровый педагог»
Асад принял в Дамаске российскую делегацию во главе с Борисовым и Лавровым
Асад принял в Дамаске российскую делегацию во главе с Борисовым
В Турции на вышке связи сняли медведя с коробкой на голове
В Турции на вышке связи сняли медведя с коробкой на голове
Минздрав России назвал срок первых поставок вакцины от Covid-19 в клиники
Минздрав России назвал срок первых поставок вакцины от Covid-19
Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России
Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России
"Защитник Windows" оказался способным устанавливать вирусы
"Защитник Windows" оказался способным устанавливать вирусы
Украина и ДНР-ЛНР: торговать нельзя запретить
Украина и ДНР-ЛНР: торговать нельзя запретить

Топ на сегодня

Фанаты BTS выбрали 8-ого мембера для «Бантан»
Фанаты BTS выбрали 8-ого мембера для «Бантан»
Собянин оценил роль и важность Госсовета
Собянин оценил роль и важность Госсовета
"Не заигрались ли вы в революцию?" В МВД Беларуси раскритиковали протестные митинги
"Не заигрались ли вы в революцию?" В МВД Беларуси раскритиковали
Вдова Бориса Клюева о его последних днях: "Он уже не мог говорить, но все равно хотел жить"
Вдова Бориса Клюева о его последних днях: "Он уже не мог говорить, но
В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина
В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина

Еще по теме

Операторы горячей линии Минпросвещения России продолжают консультации по организации образовательного процесса
Организация дистанционного обучения в России признана наиболее успешной в мире – Кравцов
Операторы горячей линии Минпросвещения России разъясняют информацию о начале нового учебного года
Горячая линия Минпросвещения России для родителей и педагогов продолжает работу и в летний период