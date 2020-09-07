Онлайн-штаб «Волонтеров просвещения» ПГГПУ продолжает свою работу

Алексей Вольцев

В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете продолжает работу служба поддержки учителей, школьников и родителей Пермского края, сообщает пресс-служба вуза.

Около 30 студентов педагогического вуза на протяжении последних месяцев занимались техническими вопросами дистанционного обучения, консультировали по использованию цифровых ресурсов и созданию цифрового контента для проведения уроков, оказывали помощь в организации онлайн-тренингов и др.

Большинство поступивших заявок касались использования платформ дистанционного обучения.

Отмечается, что к настоящему моменту деятельности штаба студентами математического факультета ПГГПУ проведен ряд обучающих семинаров по работе с MS Teams для учителей г. Березники, подготовлено к изданию руководство для администраторов и учителей по организации обучения с использованием этой платформы; составлены рекомендации по внедрению системы Moodle в образовательный процесс школы. Студентами факультета правового и социально-педагогического образования оказана помощь педагогам-психологам по проведению коррекционного занятия в дистанционном формате для детей группы риска.

К «Волонтерам просвещения» ПГГПУ продолжают присоединяться не только студенты педагогического университета, но и педагоги Пермского строительного колледжа, школы №61 г. Перми, магистранты ПГНИУ и другие работники образовательных организаций Пермского края.

Проект «Волонтеры просвещения» инициирован Минпросвещения России, о старте проекта 13 апреля заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Проект призван поддержать педагогов, которые в сложившейся ситуации перешли на обучение школьников на дому с использованием дистанционных технологий. В его реализации принимают участие студенты-старшекурсники педагогических вузов и колледжей.

Ранее в него включились студенты из Москвы, Оренбургской, Новосибирской, Тамбовской, Ярославской, Ульяновской, Мурманской, Томской, Самарской, Тульской, Омской, Свердловской, Ленинградской и Липецкой областей, Краснодарского, Хабаровского, Алтайского, Пермского краев, Чеченской Республики, Удмуртии, Чувашии, Башкортостана, Татарстана и Волгограда.