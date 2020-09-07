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Осеннее равноденствие в сентябре: что важно доделать и завершить к этому дню в 2020 году

Осеннее равноденствие в сентябре: что важно доделать и завершить к этому дню в 2020 году

Осеннее равноденствие — это время обновления всего живого, начало нового цикла и, как следствие, новой жизни. Команда сайта dailyhoro.ru делится ценными советами астрологов, которые позволят провести окончание астрологического лета интересно и активно.


День осеннего равноденствия в 2020 году ожидается 22 сентября. Это момент, когда длительность дня станет равна длительности ночи. Это время умиротворенности перед тем, как на смену астрологическому лету придет астрологическая зима. Астрологи называют этот момент «точкой невозврата». Издавна осеннее равноденствие считалось очень важным для многих народов: было принято собирать урожай, делать выводы, подводить итоги, завершать важные дела и готовить себя (морально и физически) к наступлению зимы.

1. Утеплиться. До 22 сентября есть время, поэтому обязательно подумайте, во что теплое, мягкое и жизнерадостное можно себя облачить, чтобы было приятно и полезно. И это совсем не значит, что нужно скупить всю теплую одежду. Достаточно сменить сезон непосредственно в шкафу, достав и приведя в порядок теплые вещи, куртки и пледы. При желании свой гардероб можно дополнить новыми комбинациями.

2. Создать уют в доме. Используя подручные средства и разместив их умело и с фантазией, можно кардинальным образом улучшить атмосферу в доме. Свечи, яркие подушки, уютные пледы очень украсят квартиру в хмурые осенние деньки. И добавят еще больше красок в солнечные. Посуда, занавески, предметы осеннего гардероба — все призвано наполнить дом уютом и теплом, а вас — силами дать отпор осенней апатии.

3. Избавиться от лишнего. Считается, что осеннее равноденствие — отличное время для новых свершений. После 22 сентября мы начнем совершенно другую жизнь. И желательно начать все если не с чистого листа, то во всяком случае обновленными, отдохнувшими и настроенными на счастливые события. Сейчас самое время разобрать все шкафы и полочки, выбросить хлам или отдать его тем, кто не считает, что это хлам. А также постараться вычеркнуть из жизни страхи, сомнения, токсичные привычки и негативных людей, которые создают эти комплексы и сомнения.

4. Закрыть гештальты. До дня осеннего равноденствия рекомендуется завершить все дела, которые тянутся с начала года, а также сделать то, что давно ждет своего часа: например, помириться с родными или выразить им свою любовь. Залогом успеха станет открытость в помыслах и искренность в общении.


5. Загадать желания. Есть много практик, ритуалов и заговоров, нацеленных на исполнение желаний и обретение гармонии. Их принято проводить в день осеннего равноденствия. Очень полезно заранее составить список своих планов, разместив их на карте желаний.

6. Выразить благодарность. Пока весь мир готовится к зиме, Вселенная охотно отвечает на просьбы и желания тех, кто искренне умеет быть благодарным. Есть особый ритуал, который поможет отдать дань уважения высшим силам и привлечь к себе удачу. Для этого вы можете написать от руки слова благодарности за незримое руководство свыше, за покровительство и мудрые уроки.

7. Отправиться на природу. Впереди нас еще ждут теплые деньки, которыми стоит воспользоваться и отправиться на природу, чтобы воссоединиться с ее гармонией, наполниться силами.

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По материалам: dailyhoro.ru

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