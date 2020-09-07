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Отношения между Австрией и Турцией продолжают обостряться

Отношения между Австрией и Турцией продолжают обостряться

На фоне развернувшейся борьбы греков с турками за средиземноморский газ Вена призвала максимально критично отнестись к намерениям Анкары, сообщает Kronen Zeitung.

«Австрия будет продолжать говорить ясным языком в случаях, когда Турция нарушает международное право, свободу СМИ, игнорирует верховенство закона или использует беженцев и мигрантов в качестве средства давления», — приводит издание слова министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что позиция актуальной австрийской администрации по данному вопросу неприемлема.

«Большой угрозой для ЕС и его ценностей является искаженная идеология, которую представляет канцлер Австрии Себастиан Курц, — заявил турецкий дипломат. — Эта отталкивающая политика, основанная на расизме, ксенофобии и исламофобии, является плодом болезненного мышления нашего времени».

Ранее Курц призвал ЕС «не подвергаться шантажу» со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана.

«Необходима полная солидарность с Грецией и надлежащая защита внешних границ ЕС», — написал канцлер в соцсетях.

При этом он выразил непонимание, почему у ЕС до сих пор нет единой позиции по отношению к Анкаре, которая, по мнению Вены, стремится использовать живущих в Западной Европе турок в своих политических интересах.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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