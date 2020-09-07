Пьянящая черная орхидея, теплый кашмеран, сочный цитрус: 10 новых осенних ароматов

Вадим Карасев

Аромат обладает способностью поднимать настроение — и прямо сейчас (когда о лете остается только вспоминать с ностальгией) он как никогда необходим. Собрали парфюмерные новинки, которые так же хороши, как уютный кашемировый свитер, успокаивающий запах хвойного леса, спелые гранаты и шелест опавшей листвы под ногами — все традиционные атрибуты осени.

Парфюмерная вода Perfect, Marc Jacobs (7 651 руб. за 100 мл)

Новинка словно кричит: "Я совершенен таким, какой есть!". Это личная мантра Марка Джейкобса. Идеальный аромат, по мнению дизайнера, это смесь нарциссов, миндального молока и ревеня. В качестве традиционных теплых нот парфюмер Домитий Мишалон-Бертье добавил аккорды кедра и кашмерана.





Аромат получился инклюзивным до последней капли. В рекламе снялись не звезды, а 42 непохожих друг на друга актера, отобранных с помощью открытого кастинга в соцсетях.

Крышечка флакона в форме кристалла сверху украшена коллекцией разноцветных неповторимых шармов, каждый из них отбирал сам Марк.

Парфюмированная вода Gucci Bloom Profumo di Fiori, Gucci (8 680 руб. за 50 мл)

Парфюмерная вода Profumo di Fiori в медово-желтом флаконе (руки так и тянутся к этому солнцу в бутылочке!) пополнила линию ароматов Gucci Bloom, созданную Алессандро Микеле и претворенную в жизнь парфюмером Альберто Морилласом.

Profumo di Fiori — это искрящаяся версия классического аккорда Gucci Bloom, насыщенная экстрактом туберозы и закрытыми бутонами индийского жасмина.





Новинку дополнили сладостью иланг-иланга, насыщенными нотами сандалового дерева и теплыми древесными аккордами. В шлейфе — смолянистый бензоин и ненавязчивый мускус.

Парфюмерная вода Tom Ford Black Orchid (7 500 руб. за 50 мл)

Спустя почти два десятилетия Том Форд все еще одержим неуловимой черной орхидеей. Дизайнер посмотрел по-новому на свой фирменный аромат и перевыпустил его в блестящем золотом флаконе. Оригинальная парфюмерная вода представляла собой пьянящую смесь черной орхидеи, черного трюфеля, иланг-иланга, свежего бергамота и черной смородины (вот он, рецепт бестселлера). На этот раз мистер Форд добавил ценные эфирные масла и сливу, которые делают Black Orchid версии 2.0 более насыщенным и ярким. Аромат стал еще более интенсивным, смелым и сексуальным.





Аромат L'Interdit Eau de Parfum Intense, Givenchy (7 970 руб. за 50 мл)

Созданный в 1957 году Юбером де Живанши, аромат L'Interdit стал первым парфюмерным шедевром Дома. Новая версия бестселлера — L 'Interdit Eau de Parfum Intense — еще более глубокая. Над ней трудились парфюмеры Доминик Ропийон, Энн Флипо и Фанни Бэл.





Композицию открывает флердоранж и тубероза. Благодаря дымным нотам ветивера и пачули древесная основа превращается в восточную. Пикантность придает нота бобов ванили, полученная методом холодной экстракции. Кожаные и янтарные бобы ванили, которые называют "черным золотом", смешиваются с нотой абсолюта обжаренного черного кунжута.

Парфюмерная вода Patiala, Thameen London (14 790 руб. за 100 мл)

Thameen London — в переводе с арабского языка "драгоценный" — бренд, вдохновленный драгоценными камнями и украшениями: зеленой жемчужиной, королевской тиарой Нуральайн, известным бриллиантом The Hope и другими сокровищами мира. Новинка посвящена индийскому ожерелью Патиала.





Оно было изготовлено из платины и инкрустировано 2 930 бриллиантами, а центральное место в ожерелье занимал бриллиант De Beers, седьмой по величине бриллиант в мире, — его вес после обработки составлял 234,65 карата. Это ювелирное украшение было изготовлено в 1928 году по заказу махараджи индийского города Патиала — сэра Бхупиндера Сингха, который с гордостью носил его до самой смерти. В конце 1940-х годов ожерелье исчезло из сокровищницы нового махараджи, оно было разобрано и продано по частям. Лишь некоторые фрагменты этого легендарного украшения были найдены на мировых аукционах.

Аромат Patiala до боли напоминает Fleur Narcotique, все те же сочные цитрусовые и сладкие альдегиды, а в базе — амбра, мох и мускус.

Аромат Le Gemme Erea для женщин и Le Gemme Kobraa для мужчин, Bvlgari (28 820 руб. за 100 мл)

В коллекции самоцветов от Bvlgari прибавление — ароматы парфюмеров Жака Кавалье и Альберто Морильяса, посвященные зеленому агату и змеиной яшме.





Название женственного Le Gemme Erea отсылает нас к греческому слову eirene, означающее "покой". Он начинается пряными верхними нотами лимонного зеленого кардамона, а затем обнажает сердечные аккорды сомалийского ладана, смешанного с мадагаскарской ванилью.





Мужской Le Gemme Kobraa — воплощение змеиной яшмы, благородного камня родом из Новой Зеландии. Новинка соткана из микса герани, дымчатого ладана и агарового дерева, а акцент алойного дерева придает аромату глубину и стойкость.





Парфюмерная вода Chicago High, Vilhelm Parfumerie (11 443 руб. за 50 мл)

Мы находимся на Лонг-Айленде, в шикарном пригороде Нью-Йорка, в период ревущих двадцатых. Здесь золотая молодежь занимается тем, что умеет делать лучше всего: веселится на вечеринках. А в большом доме таинственного Джея Гэтсби — и вовсе вечный праздник. Шампанское льется рекой, а смех и музыка звучат до поздней ночи. Именно эту атмосферу, полную соблазна, стремился передать основатель парфюмерного Дома Ян Вильгельм.

Аромат Chicago High — это наряд для праздника, столь характерного для экстравагантной эпохи. Новинка создана по канонам классической парфюмерии начала XX века.

Я хотел воплотить атмосферу, чувства, ритм этой удивительной эпохи, не только ее декадентское очарование, но то новое и прекрасное, что рождалось тогда,

— говорит Ян Вильгельм о своей работе.

Коктейль из шампанского и ананаса, меда и табака дополняют кожаные ноты пачули и амбры.





Аромат Citron 28 из коллекции City Exclusive, Le Labo (13 500 руб. за 50 мл)

Обычно ароматы коллекции City Exclusive продаются только в тех городах, для которых были созданы. Никаких покупок онлайн. Никаких заказов по телефону. И все же раз в году в течение месяца бренд дает возможность каждому бутику Le Labo продавать любые ароматы из лимитированной коллекции.





Линия City Exclusive состоит из 14 свежих ароматов, изготовленных вручную. Новинка этого года — Citron 28, посвященная Сеулу. Она призвана передавать атмосферу южнокорейской столицы, бурлящего современного города, который остается верен древним традициям.

Первоначально композицию назвали Citron Boheme, но потом все-таки оставили просто Citron 28 (по числу ингредиентов, входящих в формулу). Из самых звонких можно выделить лимон, имбирь и жасмин, а база представлена союзом кедра и мускуса.

Парфюмерная вода L'Homme Le Parfum, Yves Saint Laurent Beaute (9 535 руб. за 100 мл)

Новый аромат дополняет линию бестселлеров из серии L'Homme, сочетая резкие металлические ноты с нежным запахом листьев фиалки, чувственных бобов тонка — с яркими древесными аккордами. Парфюмерам Анн Флипо, Доминику Ропьону и Жюльетт Карагезоглу удалось методом дистилляции создать современную интерпретацию легендарной туалетной воды, вышедшей в 2006 году.





Накаляясь, словно городской воздух перед грозой, аромат открывается вспышкой металлических нот и озона. В первые минуты новинка напоминает свежевыжатый цитрусовый сок, приготовленный из итальянского лимона с листиком базилика. А спустя некоторое время на теплой коже аромат раскрывается древесными оттенками амброксана, кашмерана, кедром, мускусом и замшей.



