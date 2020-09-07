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Посол Украины в Германии призвал власти ФРГ ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России

Посол Украины в Германии призвал власти ФРГ ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал власти ФРГ ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из России в качестве ответа на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет "Немецкая волна" со ссылкой на закрытую ленту агентства dpa.

В интервью агентству Мельник сказал, что "господа в Кремле" заслужили жесткой реакции на отравление Навального. По мнению дипломата, остановки строительства "Северного потока – 2" недостаточно. Режим президента РФ Владимира Путина "должен быть лишен важнейшего источника доходов за свою агрессивную политику", считает Мельник.

Он также высказал мнение, что нужно прекратить все европейские инвестиции в экономику России.

Мельник подчеркнул, что покушение на отравление Навального с помощью химического оружия массового поражения – "удар в лицо" канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, федеральному правительству и общественности. По его мнению, Путин ранее уже явно демонстрировал, что реакция Берлина на его предыдущие действия не играют для него никакой роли.
20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок". Об этом сказано в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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