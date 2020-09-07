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Постпред России оценил события вокруг Навального и "Северного потока — 2"

Постпред России оценил события вокруг Навального и "Северного потока — 2"
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал подозрительным совпадение трагических событий вокруг Алексея Навального и финальной стадией строительства проекта "Северный поток — 2".


"Подозрительное совпадение дела Навального и финальной стадии строительства "Северного потока — 2", закрытия которого отчаянно желают некоторые страны. Я не люблю теории заговора, но очевидно, что трагические события с Навальным произошли очень вовремя и на руку противникам "Северного потока — 2", - написал Ульянов в Twitter.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.


США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.

При этом ситуация вокруг "Северного потока — 2" осложняется инцидентом с блогером Алексеем Навальным, который побудил волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей - Германией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле не видят рисков этого, а на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.

# Политика
По материалам: ria.ru

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