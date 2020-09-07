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Приручить "итальянца": почему "копейка" стала лучшим автомобилем СССР

Приручить "итальянца": почему "копейка" стала лучшим автомобилем СССР
Рекордные темпы производства, характеристики на уровне мировых стандартов, всенародная любовь и признание — ровно 50 лет назад, 7 сентября 1970-го, легендарная "копейка" ВАЗ-2101 получила имя "Жигули", а через несколько дней в полную силу заработал конвейер Волжского автозавода. Как итальянская модель стала символом советского автопрома — в материале РИА Новости.

Зарубежный опыт

В середине 1960-х массовый выпуск недорогих автомобилей рассматривался советским руководством как способ ликвидировать избыток не обеспеченных товарами денег, накопленных населением.


К строительству нового автозавода решили привлечь партнеров из-за рубежа. В качестве основы для будущей народной легковушки выбирали между "Фордом", "Пежо", "Рено" и "Фиатом". Итальянская машина была самой подходящей: "Фиат-124" в 1965-м признали "Автомобилем года" в Европе, а у Кремля были хорошие отношения с социалистическим правительством Италии.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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