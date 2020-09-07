Путин оценил работу Госсовета

Алексей Вольцев

Практика работы Госсовета показала, что он стал востребованным и эффективным инструментом участия губернаторов в федеральной повестке, обмена лучшими практиками и согласования региональных проблем на общефедеральном уровне, заявил президент России Владимир Путин.

На телеканале "Россия 24" он напомнил, что в 2000 году предложил переформатировать Совет Федерации, попросив губернаторов согласиться с тем, что они не будут в личном качестве участвовать в работе верхней палаты парламента.