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Путин оценил работу Госсовета

Путин оценил работу Госсовета
Практика работы Госсовета показала, что он стал востребованным и эффективным инструментом участия губернаторов в федеральной повестке, обмена лучшими практиками и согласования региональных проблем на общефедеральном уровне, заявил президент России Владимир Путин.

На телеканале "Россия 24" он напомнил, что в 2000 году предложил переформатировать Совет Федерации, попросив губернаторов согласиться с тем, что они не будут в личном качестве участвовать в работе верхней палаты парламента.

# Политика
По материалам: ria.ru

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