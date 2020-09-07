Россия вошла в топ-25 стран, готовых запустить "зеленый" транспорт

Лидия Мартынова

KPMG

Россия попала в список из 25 стран, в которых возможна полномасштабная эксплуатация электромобилей. Его составила аудиторская компанияиз Нидерландов, оценив готовность экономики и инфраструктуры к массовому использованию этого вида транспорта.

Голландцы при составлении рейтинга учитывали такие факторы, как количество зарегистрированных электромобилей, долю в годовых продажах от всего автотранспорта, развитие инфраструктуры и объемы инвестиций в эту сферу.

Лидируют Нидерланды, Швеция и Норвегия. В этих государствах сильны “зеленые” настроения, а общий объем продаж электромобилей относительно высок. Эксперты расположили Китай, где зарегистрировано более трех миллионов электрокаров, лишь на 20 место. Россия оказалась на 23-й позиции, обойдя развивающиеся Индию и Бразилию.

Эксперты насчитали в России тысячу современных электромобилей и всего 150 зарядных станций, которые сконцентрированы в нескольких крупных городах.

Впрочем, в ближайшее время ситуация может и измениться. Все больше автоконцернов выводят на российский рынок электрокары. Например, можно официально приобрести Jaguar I-Pace с электродвигателем, а летом 2020 года компания Audi начала продажи своей e-tron.