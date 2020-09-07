Российская прокуратура утвердила обвинение молдавской шпионке

Алексей Вольцев

В России Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение бывшему топ-менеджеру компании «Интер РАО» Карине Цуркан. Уголовное дело о шпионаже направлено в Мосгорсуд.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Карины Цуркан. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж)», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, по версии следствия, с августа 2004 года Цуркан осуществляла конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой, а позже и с коллегами молдавских чекистов в Румынии, страны, входящей в блок НАТО. В конце апреля 2015 года в Москве Цуркан добыла электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества» (сведений об организации поставок электроэнергии в Крым и непризнанные республики Донбасса) и 29 сентября передала этот документ своим кураторам.

Оперативники ФСБ задержали предполагаемую шпионку 14 июня 2018 года, дознание по ее делу проходило под грифом «Совершенно секретно».

После очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, связанную с ограничением свободы, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. По представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил Карину Цуркан в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию. Последняя оставила подозреваемую в изоляторе.

ИА Newstes сообщало, что на всем протяжении следствия, Карина Цуркан свою вину отрицала. Представители ее защиты подчеркивали, что все обвинение основывается на нескольких документах, достоверность которых вызывает сомнение. Это ксерокопия анкеты из личного дела агента молдавской спецслужбы, где указаны персональные данные, совпадающие с данными Цуркан, перехват разведдонесения СИБ Молдавии в офис НАТО и протокол допроса секретного свидетеля из числа сотрудников ФСБ, где он рассказывает о полученной от засекреченных иностранных агентов информации, касающейся Цуркан.

Цуркан и ее адвокат утверждают, что основания для привлечения к уголовной ответственности были полностью сфабрикованы, а представленные суду доказательства сфальсифицированы. Ранее Цуркан обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить ей гарантированное право на беспристрастное и объективное разбирательство дела.