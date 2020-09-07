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Рубль компенсировал часть падения из-за выхода Навального из комы

Рубль компенсировал часть падения из-за выхода Навального из комы
Рубль компенсировал около 40 копеек снижения на фоне новостей о выходе Алексея Навального из комы, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.02 мск повышался на 34 копейку - до 75,77 рубля, курс евро - на 39 копеек, до уровня 89,62 рубля, следует из данных Московской биржи.

В первой половине дня рубль обновил минимум с апреля против доллара, который подскакивал до 76,26 рубля, а против евро – с февраля 2016 года. Европейская валюта поднималась до 90,1 рубля.


Сообщение берлинской клиники Charite о том, что состояние Навального улучшилось и его вывели из комы, появилось около 16.00 мск.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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