Сбербанк выдал россиянам рекордный объём кредитов
Сбербанк в августе выдал рекордный с начала текущего года объем кредитов — 1,6 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
По данным банка, розничным клиентам в августе выдано кредитов на сумму 441 миллиард рублей, что является рекордным для банка объемом, который в 1,5 раза превышает среднемесячную выдачу до кризиса и пандемии. Корпоративным клиентам в прошлом месяце было выдано 1,2 триллиона рублей кредитов.
Следует отметить, что при этом, по данным банка, качество кредитного портфеля остается достаточно стабильным. Так, удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле по итогам августа остался на уровне 3,3%.