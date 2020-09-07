Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сбербанк выдал россиянам рекордный объём кредитов

Сбербанк выдал россиянам рекордный объём кредитов

Сбербанк в августе выдал рекордный с начала текущего года объем кредитов — 1,6 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

«При этом выдачи розничным клиентам стали максимальными за всю историю банка благодаря восстановлению потребительской активности, программам субсидирования ипотечных кредитов и благоприятному уровню ставок в экономике», — уточняет финансовый директор банка Александра Бурико.

По данным банка, розничным клиентам в августе выдано кредитов на сумму 441 миллиард рублей, что является рекордным для банка объемом, который в 1,5 раза превышает среднемесячную выдачу до кризиса и пандемии. Корпоративным клиентам в прошлом месяце было выдано 1,2 триллиона рублей кредитов.

Следует отметить, что при этом, по данным банка, качество кредитного портфеля остается достаточно стабильным. Так, удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле по итогам августа остался на уровне 3,3%.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

"Дорогих товарищей" Кончаловского показали в Венеции
"Дорогих товарищей" Кончаловского показали в Венеции
Национальный чемпионат WorldSkills Russia проходит в новом формате – Сергей Кравцов
Национальный чемпионат WorldSkills Russia проходит в новом формате –
Онлайн-интенсивы для школьников стартуют осенью в Москве
Онлайн-интенсивы для школьников стартуют осенью в Москве
В Республике Дагестан открылся мобильный детский технопарк «Кванториум»
В Республике Дагестан открылся мобильный детский технопарк
ЦИК работает над сервисами для исключения двойного голосования
ЦИК работает над сервисами для исключения двойного голосования
Усы морских котиков рассказали об их рационе
Усы морских котиков рассказали об их рационе
Лукашенко заявил о недостатках в системе госуправления
Лукашенко заявил о недостатках в системе госуправления
В Совфеде оценили ситуацию с водой в Крыму
В Совфеде оценили ситуацию с водой в Крыму
Сбербанк выдал россиянам рекордный объём кредитов
Сбербанк выдал россиянам рекордный объём кредитов
Чимина похвалил директор ВОЗ за утешение пострадавших от COVID-19
Чимина похвалил директор ВОЗ за утешение пострадавших от COVID-19
Фильм "Довод" возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Довод" возглавил российский прокат в выходные
Украинские военные покинули укрепления под Горловкой после ультиматума ДНР
Украинские военные покинули укрепления под Горловкой после

Топ на сегодня

Протестующие в Минске направились к резиденции Лукашенко
Протестующие в Минске направились к резиденции Лукашенко
Фанаты BTS выбрали 8-ого мембера для «Бантан»
Фанаты BTS выбрали 8-ого мембера для «Бантан»
Писатель Саша Филипенко снял мини-фильм о происходящем в мятежной Белоруссии
Писатель Саша Филипенко снял мини-фильм о происходящем в мятежной
Собянин оценил роль и важность Госсовета
Собянин оценил роль и важность Госсовета
Учителей не будут принуждать к вакцинации от коронавируса
Учителей не будут принуждать к вакцинации от коронавируса

Еще по теме

Сбербанк за I полугодие нарастил кредиты населению на 1,9%
Сбербанк за 8 месяцев увеличил выдачу потребительских кредитов в 1,7 раза
Сбербанк увеличил выдачу кредитов крупным и средним компаниям на 20%
АИЖК: объем выдачи ипотечных кредитов в России за семь месяцев вырос на 40%