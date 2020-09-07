Сбербанк выдал россиянам рекордный объём кредитов

Лидия Мартынова

Сбербанк в августе выдал рекордный с начала текущего года объем кредитов — 1,6 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

«При этом выдачи розничным клиентам стали максимальными за всю историю банка благодаря восстановлению потребительской активности, программам субсидирования ипотечных кредитов и благоприятному уровню ставок в экономике», — уточняет финансовый директор банка Александра Бурико.

По данным банка, розничным клиентам в августе выдано кредитов на сумму 441 миллиард рублей, что является рекордным для банка объемом, который в 1,5 раза превышает среднемесячную выдачу до кризиса и пандемии. Корпоративным клиентам в прошлом месяце было выдано 1,2 триллиона рублей кредитов.

Следует отметить, что при этом, по данным банка, качество кредитного портфеля остается достаточно стабильным. Так, удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле по итогам августа остался на уровне 3,3%.