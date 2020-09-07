Сборная России разбила Венгрию в матче Лиги наций

Анастасия Иванова

Поездка сборной России на матч второго тура Лиги наций УЕФА в Будапешт завершилась победой подопечных Станислава Черчесова над хозяевами поля — сборной Венгрии, со счетом 3:2.

Как сообщает РИА Новости, у россиян мячи забили Антон Миранчук (15-я минута), Магомед Оздоев (34) и Марио Фернандес (46). У венгров отличились Роланд Шаллаи (62) и Неманья Николич (70).

Главный тренер российской сборной заявил, что футболисты национальной команды позволили себе расслабиться в этом матче, за что поплатились двумя пропущенными голами.

«Мы готовились к игре, хотели с первых минут победить. И когда счет стал 3:0, ничего в этом не изменилось. Другое дело, что на таком уровне нельзя позволять себе расслабляться. Мы это сделали и поплатились двумя голами. Потому сделали замены, инициативу больше не отдали и в итоге победили», — сказал Черчесов.

Российская сборная уже покинула Венгрию. В следующий раз футболисты соберутся перед октябрьскими матчами Лиги наций.

Напомним, 3 сентября сборная России обыграла в Москве команду Сербии в стартовом туре Лиги наций со счетом 3:1. В следующем матче турнира россияне, набравшие шесть очков и лидирующие в таблице группы, сыграют 11 октября на своем поле с командой Турции.