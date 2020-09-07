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Сердце мэра бельгийского города обнаружено в фонтане

Сердце мэра бельгийского города обнаружено в фонтане

При реставрации фонтана на центральной площади бельгийского города Вервье был найден контейнер с сердцем Пьера Давида — первого мэра этого города после получения Бельгией независимости в 1830 году. Рабочие нашли шкатулку с надписью «Сердце Пьера Давида было торжественно помещено в монумент 25 июня 1883 года» в нише, скрытой за камнем.

Вервье был крупным центром производства шерсти и текстильной промышленности. Для обеспечения производства в городе было создано много водных источников, поэтому Вервье был прозван «водяной столицей Валлонии». Экономика города была подорвана из-за разрушений во время захвата его войсками революционной Франции в 1795 году. После окончания наполеоновских войн город вместе с остальной территории Бельгии вошел в состав Нидерландов, однако в результате революции 1830 года голландское правление было свергнуто.

Пьер Давид был местным уроженцем и впервые стал мэром еще при французской власти в 1800 году. Тогда он занимал этот пост восемь лет. Вновь его избрали в 1830, и Пьер Давид внес значительный вклад в восстановление города и возрождение его промышленности. Он успешно переизбрался в 1836 и находился на посту вплоть до своей гибели в результате несчастного случая. После смерти мэра горожане решили установить ему памятник в виде фонтана и попросили у семьи разрешение похоронить там сердце покойного. Разрешение было получено, врач извлек сердце, но его пришлось хранить в сосуде со спиртом 44 года, поскольку сбор средств на постройку фонтана затянулся. Наконец, фонтан был открыт в 1883 году, на нем установили бюст Пьера Давида работы скульптора Клемана Вивру, а рядом замуровали контейнер с заспиртованным сердцем.

Со временем рассказ о сердце мэра, погребенном в фонтане, стал восприниматься как легенда. Когда началась нынешняя реставрация фонтана, никто не ожидал найти его там. Лишь после находки в городском архиве были обнаружены документы, подтверждавшие эту историю. «Городская легенда стала реальностью: шкатулка находилась в верхней части фонтана, прямо возле бюста Пьера Давида, за камнем, который мы удалили во время ремонта фонтана», — сказал Максим Дегей, член городского управления, отвечающий за общественные работы.

Сейчас шкатулка с сердцем представлена на особой выставке в городском музее изящных искусств вместе с посмертной маской Пьера Давида, его фотографиями и документами из архива. Выставка продлится до 20 сентября.

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По материалам: polit.ru

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