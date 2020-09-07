Сибирская транспортная полиция готова помочь ФРГ в ситуации с Навальным

Лидия Мартынова

Сибирская транспортная полиция предложила помощь Германии в расследовании инцидента с Алексеем Навальным, но ответа пока нет, заявил временно исполняющий обязанности руководителя следственного управления МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.





"Двадцать седьмого августа руководством следственного отделения Томского линейного отдела МВД России был направлен запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы Федеративной Республики Германия. К сожалению, правоохранительные органы Германии пока не предоставили никакого ответа. В случае поступления запрашиваемой информации готовы детально проверить эти данные", - сказал Потапов в эфире телеканала "Россия-1".

Он также, что проведены около 40 осмотров мест пребывания Навального в Томске, Омске и Москве. Также опрошены лица, находящиеся в местах, через которые проходил маршрут Навального. От них получены около 100 объяснений.