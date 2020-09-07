Ситуация с водообеспечением в Крыму контролируется, заявил Аксёнов

Анастасия Иванова

Ситуация с водообеспечением в Крыму — контролируемая, подача воды производится строго по графику, написал у себя в социальных сетях по итогам очередного правительственного совещания, посвящённого этой проблеме, глава региона Сергей Аксёнов.

По его словам, главная цель республиканских и муниципальных органов власти — это быстрое реагирование на заявки граждан, а также своевременный подвоз воды.

«Все обращения граждан в социальных сетях относительно обеспечения водоснабжения жителей рассматриваются в первую очередь. В случае увеличения жалоб, если количества людей и техники для устранения неполадок будет недостаточно, добавим аварийные бригады, чтобы оперативно реагировать на все вызовы», — пообещал руководитель республики.

Отдельно Аксёнов выделил ситуацию с качеством воды в посёлке Грэсовский Симферопольского района, а также с подвозом воды в село Красная горка и посёлок Голубой залив в Большой Ялте. Эти вопросы взяты на особый контроль.

В связи с истощением из-за засухи запасов воды в Симферопольском, Аянском и Партизанском водохранилищах в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах введены графики подачи воды населению и функционирует режим повышенной готовности.