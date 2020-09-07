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Собянин оценил роль и важность Госсовета

Собянин оценил роль и важность Госсовета
Мэр Москвы Сергей Собянин, высказываясь о роли и важности Госсовета, сообщил, что важно было обеспечить диалог, так как за губернаторами стоит население страны.

"Конечно, можно было обойтись без Госсовета, можно было силовыми методами строить, перестраивать, выстраивать эту систему, но важен был и диалог, потому что за губернаторами стояло население страны ", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

# Политика
По материалам: ria.ru

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