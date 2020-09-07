«Соболезную, нет слов», — звезды поддерживают Валеру Ефремова из 5sta Family

Влада Некрасова

В семье певца Валерия Ефремова из 5sta Family сегодня случилась трагедия: его маленькая дочка, родившаяся 25 августа, неожиданно скончалась. Девочка прожила всего 9 полных дней. Причины ее смерти семья Ефремова предпочла не разглашать, а Валерий и вовсе закрыл свою страницу Instagram, чтобы не привлекать лишнее внимание к свое персоне. Друзья, близкие и знаменитости решили поддержать молодого отца и написали свои соболезнования в комментариях к его публикации о смерти малютки в Facebook.

«Мое невесомое счастье,

Сожмется весь мир в одночасье,

Смешаются счастье и горе,

Пусть говорят шансов нет,

Мы поборемся. Виктория»,

— посвятил стих своей ушедшей дочке Вике Валерий.

Возлюбленная Ефремова Аня воздержалась от каких-либо комментариев о сложившейся ситуации.

«Ребята, держитесь…»

«Какая трагедия, нет слов… Мои соболезнования»

«Такой короткий миг счастья…»

— писали в поддержку люди.

В новостных порталах обеспокоенные юзеры сетей просили СМИ провести с Валерием короткое интервью, чтобы узнать, как он и его семья чувствуют себя после потери младенца, однако, не известно, захочет ли Ефремов выходить на связь с прессой в первые дни утраты.

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