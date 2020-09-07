«Соболезную, нет слов», — звезды поддерживают Валеру Ефремова из 5sta Family
В семье певца Валерия Ефремова из 5sta Family сегодня случилась трагедия: его маленькая дочка, родившаяся 25 августа, неожиданно скончалась. Девочка прожила всего 9 полных дней. Причины ее смерти семья Ефремова предпочла не разглашать, а Валерий и вовсе закрыл свою страницу Instagram, чтобы не привлекать лишнее внимание к свое персоне. Друзья, близкие и знаменитости решили поддержать молодого отца и написали свои соболезнования в комментариях к его публикации о смерти малютки в Facebook.
«Мое невесомое счастье,
Сожмется весь мир в одночасье,
Смешаются счастье и горе,
Пусть говорят шансов нет,
Мы поборемся. Виктория»,— посвятил стих своей ушедшей дочке Вике Валерий.
Возлюбленная Ефремова Аня воздержалась от каких-либо комментариев о сложившейся ситуации.
«Ребята, держитесь…»
«Какая трагедия, нет слов… Мои соболезнования»
«Такой короткий миг счастья…»— писали в поддержку люди.
В новостных порталах обеспокоенные юзеры сетей просили СМИ провести с Валерием короткое интервью, чтобы узнать, как он и его семья чувствуют себя после потери младенца, однако, не известно, захочет ли Ефремов выходить на связь с прессой в первые дни утраты.Подпишись на нас в Яндекс Новости