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Создатели «Ворониных» рассказали, что будет с сериалом без Бориса Клюева

Создатели «Ворониных» рассказали, что будет с сериалом без Бориса Клюева

Генеральный продюсер знаменитого ситкома «Воронины» наконец смог дать ответ по поводу продолжения сериала обеспокоенным фанатам. Ранее Вячеслав Муругов откровенно признался публике, что не знает, как лучше поступить в данной ситуации, ведь без Бориса Клюева ситком потеряет свой шарм, а популярность проекта снизится в разы. Но еще летом создатели «Ворониных» планировали продлить сериал на 2 сезона, как минимум, однако, теперь они не уверены, что в этом есть какой-то смысл.


«Конечно мы думали о продолжении, были планы, но сейчас мы соболезнуем и скорбим, так как за эти годы поняли, что стали семьей. Для нас это большая утрата. Поэтому что будет дальше с проектом, мы будем решать потом. Сейчас главный вопрос — как-то мысленно и физически помочь родным, близким, быть в эти минуты рядом»,

— говорил Муругов пару дней назад.

Сегодня главы телеканала СТС, обсудив перспективы «Ворониных», сделали заявление о том, что проект будет закрыт, но они отснимут последний эпизод и посвятят его великому актеру Борису Клюеву, который запомнился всем в качестве веселого дедушки Николая Петровича.

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По материалам: popcake.tv

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