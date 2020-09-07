СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского бюджета

Лидия Мартынова

Счетная палата обнаружила ряд проблем с прогнозированием доходов российского бюджета, следует из отчета контрольного ведомства.

"В федеральный бюджет (за исключением доходов, полученных за рубежом) в 2019 году поступило 52 вида (подвида) доходов, не учтенных в прогнозе параметров Федерального закона № 459-ФЗ (с изменениями), на общую сумму 11 239,4 млн рублей", - отмечает Счетная палата.

В то же время в бюджет не поступило 15 видов доходов, учтенных в прогнозе, на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. "В основном по 11 видам (подвидам) безвозмездных поступлений, на общую сумму 745,9 млн рублей, а также доходам от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в федеральной собственности, в части реализации основных средств - 669,9 млн рублей)", - добавляется в отчете.

Счетная палата также указывает на существенные отрицательные и положительные отклонения поступлений от прогнозных показателей по 35 из 85 главных администраторов доходов федерального бюджета.