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Татьяна Буланова вернулась на сцену после инсульта

Татьяна Буланова вернулась на сцену после инсульта

Известная исполнительница хитов прошлых лет «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» Татьяна Буланова возвращается на сцену после перенесенного инсульта, чему поклонники ее творчества несказанно рады. Вчера она опубликовала видео на странице в Instagram с записью прошедшего концерта в Санкт-Петербурге на крыше Roof Place и поблагодарила всех, кто участвовал в данном мероприятии.


«Спасибо всем причастным за вчерашний отличный концерт @Buslya в RoofPlace!

Также поздравляю всех артистов! Наконец то мы можем выступать по-человечески! Ураааа товарищи»,

— комментарий Татьяны к посту.

Фанаты также не обделили любимую исполнительницу теплыми словами и отправили большое количество комментариев в поддержку выздоровевшей звезды.

«Моя любимая. Благодаря Вам, Я на Пути Творчества, Музыки и Красоты. И до сих пор Глаз от Вас не оторвать. ВЫ УНИКАЛЬНАЯ»

«Спасибо Татьяна , за искренность в песнях и Ваш талант»

Напомним, что 11 апреля Татьяну Буланову экстренно госпитализировали с микроинстультом в Институт кардиологии в Санкт-Петербурге. После возвращения домой она часто жаловалась на свое критическое положение, которое возникло в связи с пандемией.

«Деньги закончились, жить-то надо, есть что-то надо, на что-то еду покупать надо — это никто не отменял. И кот орет голодный. Если это продлится дальше, я не знаю, что будет. Я в этом состоянии таком, что на стены кидаешься»,

— писала Буланова.

К счастью, тяжелое время для певицы прошло и она вернулась на сцену, заряженная на позитив.

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По материалам: popcake.tv

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