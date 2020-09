Татьяна Буланова вернулась на сцену после инсульта

View this post on Instagram

#Repost @radiovanya_officialpage @download.ins --- Татьяна Буланова передаёт нам привет ❤️ Не пропустите её долгожданный концерт в Петербурге 4 сентября на площадке Roof Place! #РадиоВАНЯ #ЗвездныйЧас #ТатьянаБуланова #RoofPlace #спбконцерты #концертыспб #интервью #интервьюсозвездой#ТатьянаБуланова #буланова #танябуланова #звезда #радиоВаня