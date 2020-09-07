Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
Как ранее сообщил официальный представитель генпрокуратуры КСА, суд Саудовской Аравии в понедельник вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один приговаривается к 10 годам и еще двое получили по семь лет тюрьмы.
"Вердикт, вынесенный сегодня саудовским судом в отношении убийства журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве королевства в Стамбуле, не оправдал ожиданий Турции и международного сообщества. Мы до сих пор не знаем, что случилось с телом Хашукджи, кто хотел его смерти и были ли местные сообщники, что ставит под сомнение достоверность судебных разбирательств в КСА", - написал Алтун в Twitter.
США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.