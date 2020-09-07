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У восьми прилетевших на отдых в Анталию россиян диагностировали COVID-19

У восьми прилетевших на отдых в Анталию россиян диагностировали COVID-19
Более 336 тысяч российских туристов прибыли в турецкую провинцию Анталья после возобновления прерванного из-за пандемии авиасообщения с РФ, у восьми россиян был диагностирован COVID-19, заявил РИА Новости губернатор провинции Эрсин Языджи.

"После возобновления авиарейсов с РФ 10 августа в нашу провинцию прибыло 336 409 россиян. За первые восемь месяцев общее количество российских гостей, прибывших в Анталию, составило 483 790. У российских туристов до сих пор было выявлено восемь случаев коронавируса, потребовавших лечения и последующего наблюдения", - сказал собеседник агентства.

В случае, если у туристов есть жалобы на характерные симптомы коронавируса (кашель, лихорадка, затрудненное дыхание), им следует удалиться от других гостей, надеть медицинскую маску и обратиться к врачам, отметил губернатор.

# Россия
По материалам: ria.ru

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