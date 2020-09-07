Украина и ДНР-ЛНР: торговать нельзя запретить

Влада Некрасова

В украинских СМИ шельмуют главу подконтрольной Украине части Луганской области, с административным центром в Северодонецке. Губернатор этого региона Сергей Гайдай требует от Киева возобновить экономические связи с ДНР-ЛНР. «Война на Донбассе продолжается. Но некоторые считают, что утрачивать экономические связи с боевиками „ДНР-ЛНР“ невыгодно. Глава Луганской областной администрации продвигает торговлю с боевиками фейковой ЛДНР», — пишет украинский ресурс «Ракурс».

«Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду. Мы ежегодно теряли порядка двух миллиардов гривен. Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 миллиардов гривен.5 миллиардов гривен стоит строительство областной больницы. А сколько бы дорог мы могли сделать?», — заявил Гайдай на пресс-конференции в Северодонецке. По словам Гайдая, экономическая блокада Киевом народных республик Донбасса спровоцировала вымывание гривны из ДНР и ЛНР. «Гривны больше нет в обиходе там, остались доллары и рубли. Гривна — это тоже определенная привязка к Украине», — сказал Гайдай.

Запрет на торговлю с ДНР-ЛНР на Украине действует с 2015 года, когда Верховной радой был принят закон «О временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей». Однако на практике это решение не выполнялось. В 2016 году глава ДНР Александр Захарченко признался, что народные республики продают Киеву уголь с шахт Донбасса. Как заявил тогда Захарченко, без донбасского угля гражданам Украины зимой останется только один способ согреться — прыгать на Майдане Незалежности. В том же 2016 году о необходимости снятия блокады с ДНР-ЛНР заявил директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков, ныне спикер Верховной рады Украины. «Мы покупаем уголь у самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Да, мы покупаем на украинских предприятиях, которые перерегистрированы и де-юре находятся на территории Украины, но де-факто они продолжают работать на временно оккупированной территории», — сказал Разумков. При этом нынешний спикер украинского парламента подчеркнул: торговля с ДНР-ЛНР это фактически признание «сепаратистов» Киевом, но других способов сохранить экономические связи ДНР-ЛНР с Украиной у Киева нет.

Кроме угля и леса, ДНР и ЛНР через фирмы-прокладки ранее продавали на Украину продукты питания — например кондитерские изделия, яйца, молоко, хлеб и булки, водку, популярное донецкое пиво «Белый медведь», рыбные консервы. Недорогие и вкусные консервы «Бычки в томате», которые расхватывали не так давно в украинских магазинах, имеют сложную географию происхождения. Рыбу вылавливали в Крыму, фасовали в Луганске, а продавали через фирму в Харькове. «Реформы здравоохранения», предпринятые ранее бывшей главой Минздрава Украины Ульяной Супрун, парализовали фармацевтическую отрасль Украины, лишили граждан Украины доступных медикаментов. Украинцев в этот сложный период спасали доставленные окольным путем лекарства, произведенные фармацевтическими предприятиями в Донецке и Луганске.

В ноябре 2016 года Кабмин Украины начал работу над постановлением о частичном снятии блокады с ДНР-ЛНР. Инициативу Кабмина сразу блокировали депутаты Верховной рады Семен Семенченко и Владимир Парасюк. Семенченко — бывший командир карательного батальона «Донбасс», призвал ветеранов АТО помешать любым связям «украинских олигархов и чиновников» с «пророссийскими сепаратистами».

В начале августа способ снятия блокады с ДНР-ЛНР предложил украинский представитель в Трехсторонней контактной группе Вадим Горан — делегат от «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». По словам Горана,желающие торговать с Украиной предприниматели из ДНР-ЛНР должны стать на Украине налоговыми резидентами — то есть зарегистрироваться на подконтрольных Украине частях Донбасса. Горан считает: свободная торговля ДНР-ЛНР с Украиной станет важным элементов украинской пропаганды в народных республиках. «Чтобы люди, которые приезжают из ЛДНР, могли покупать товары украинского производства. А когда они будут покупать наши товары, качество которых значительно выше, чем у товаров российского производства, — это будет элемент экономической пропаганды Украины», — заявил Горан.

В нормальных взаимных экономических связях заинтересованы как в ДНР и ЛНР, так и в Киеве. Для Киева это вопрос не только экономический, но и политический. На полной блокаде народных республик Донбасса настаивают политики- националисты и группы «ветеранов АТО».

«Мы, как националисты и люди с фронта, волнуемся и половина Украины волнуется, чтобы под „реинтеграцией“ нам не подсунули свинью в виде торговли с ДНР- ЛНР, в виде признания Минских соглашений. Соглашений, которые должны рассматриваться как вопрос государственной измены», — заявил в 2017 году главарь неонацистской организации «Национальный корпус» Андрей Билецкий — кадровый полковник МВД Украины, протеже министра Арсена Авакова.