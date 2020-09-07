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Украина вернула своего посла в Беларусь, но отношения пока на паузе

Украина вернула своего посла в Беларусь, но отношения пока на паузе

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Украинский посол в Беларуси Игорь Кизим вернулся из Киева в Минск после консультаций в Министерстве иностранных дел, несмотря на паузу в контактах между официальными лицами стран. Об этом сообщает «Радіо Свобода», получившее информацию от посольства Украины в Беларуси.

«Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами „поставлены на паузу“. В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России», — заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Ранее сообщалось, что Украина смогла даже без присутствия посла добиться освобождения из тюрьмы Беларуси украинского журналиста.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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