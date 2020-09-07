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Украинские военные покинули укрепления под Горловкой после ультиматума ДНР

Украинские военные покинули укрепления под Горловкой после ультиматума ДНР

Военным силам ДНР возможно не придется выполнять ультиматум главы республики Дениса Пушилина и уничтожать огнем украинские укрепления в районе поселка Шумы под Горловкой.

Как сообщает издание «Новороссия», подразделения ВСУ получили приказ покинуть указанные позиции, которые были сооружены в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия.

По данным агентства, об этом украинским журналистам рассказали сами военнослужащие, которые непосредственно находятся на этих позициях. По их словам, после заявления Пушилина, в их расположении начался настоящий «аншлаг».

«К нам приехали все, кто мог, от ОБСЕ до штабистов. С этих опорных пунктов уже вывели бойцов, траншеи уже закапывают. Конечно, неприятно. Получается, что сепары нами уже командуют. Но что поделать. По большому счету, этот участок для Пушилина был нужен для информационного шума, чтобы надавить на нас. Это во-первых. А во-вторых, участок действительно важный, так как он позволяет нам в случае необходимости быстро повести наступление на близлежащие позиции противника», — рассказал офицер ВСУ.

В сообщении также отмечается, что командование «ООС» распорядилось перебросить к линии фронта в указанном месте тяжелую артиллерию.

Как пишут украинские СМИ, стволы подтянули для ответного огня в том случае, если со стороны ДНР все же начнется обстрел. Командование карательной «Операции объединенных сил» (ООС) считает, что это будет означать «фактический крах перемирия».

Судя по всему, украинские генералы считают такое развитие событий более, чем вероятным. В связи с этим, руководство ООС приостановило выдачу аккредитаций украинским журналистам, разрешающих работу в районе проведения военной операции против жителей Донбасса.

Как сообщало ИА Newstes, 5 сентября глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ вооруженным силам республики открыть огонь по украинским военным укреплениям, возведенным в районе поселка Шумы под Горловкой в том случае, если украинская сторона не начнет их ликвидацию.

Срок ультиматума истек сегодня 7 сентября в 8 часов утра.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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