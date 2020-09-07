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Усы морских котиков рассказали об их рационе

Усы морских котиков рассказали об их рационе

Ученые Центра экологии и биоразнообразия Института морских и антарктических исследований на острове Тасмания вместе с коллегами из Французского института морских исследований IFREMER придумали новый метод изучения рациона морских котиков. Ранее узнать в деталях, чем питаются эти животные, было сложно, так как 80 % времени они проводят в открытом океане. Теперь ученым помогают в этом усы морских котиков.

Исследование проводилось на кергеленских морских котиках (Arctocephalus gazella), обитающих в Южном океане. Их колонии располагаются на Южной Георгии, Южных Сандвичевых островах, на островах Принс-Эдуард, на Южных Шетландских и Южных Оркнейских островах, на островах Буве, Кергелен, Херд и Макдоналд, Крозе и Маккуори. Хотя они сравнительно неплохо изучены, большая часть информации о них собрана в летние месяцы, когда котики собираются на суше для размножения. Среди их обычных источников пищи антарктический криль (Euphausia superba), рыба и кальмары. Ученых особенно интересуют различия в питании морских котиков в зависимости от времени года и от региона.

«Для животных Южного океана существует совершенно особый уровень логистической проблемы, чтобы узнать, что они делают, когда находятся далеко от мест размножения, особенно зимой», — говорит один из авторов работы Мэри-Энн Ли (Mary-Anne Lea). Она с 2008 года руководит исследованиями миграций морских котиков и их связи с изменениями в окружающей среде Южного океана.

Ученые берут образцы усов, точнее вибрисс, морских котиков и определяют в лаборатории содержание в них различных изотопов азота и углерода. В зависимости от преобладающей пищи, содержание изотопов в вибриссах меняется, причем эти изменения можно проследить по мере роста волоса. «По сути, это очень мощный и крутой инструмент, потому что он позволяет нам составить хронологию диеты. Например, антарктический криль, который действительно важен для этих тюленей в различных частях Южного океана, имеет обедненные изотопные сигнатуры азота, но у мелких глубоководных рыб из семейства миктофовых сигнатуры азота намного сильнее. Причина, по которой усы являются отличными диетическими часами, заключается в том, что они имеют кератиновую структуру, ​​как ногти человека, когти и мех, а соотношение изотопов закладывается по мере их роста. Оно сохраняется в их структуре таким образом, что обеспечивает действительно хороший временной ряд данных. Эти образцы дают нам временные ряды диетической информации за всё время животных пребывания в море, в том числе зимой», — говорит соавтор работы Андреа Уолтерс (Andrea Walters).

Полученные данные ученые сопоставляют с маршрутами миграций морских котиков, которые они выясняют при помощи миниатюрных устройств весом всего три грамма, прикрепляющихся к ластам животных. Это производится, когда морские котики находятся на летнем лежбище на островах. Тогда же берутся образцы вибрисс. На следующий год забор образцов повторяется.

Исследование опубликовано в журнале Ecological Indicators.

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По материалам: polit.ru

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