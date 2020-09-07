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В аппарате правительства туризм будет курировать новый человек

В аппарате правительства туризм будет курировать новый человек

Экс-глава минтуризма Краснодарского края перешел на работу в аппарат Правительства РФ и будет курировать туризм.


В ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРЕШЕЛ БЫВШИЙ ГЛАВА МИНТУРИЗМА КУБАНИ

Христофор Константиниди назначен заместителем руководителя Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства РФ. В Аппарате Правительства РФ он будет курировать вопросы и проекты, связанные с туризмом.

С туристической отраслью г-н Константиниди хорошо знаком: с 2016 по 2019 годы он занимал пост министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Также Христофор Константиниди был инициатором запуска межрегионального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».

В январе 2019 года г-н Константиниди был назначен заместителем начальника Главного управления жилищного и социально-бытового обеспечения Управлении делами президента РФ, где курировал работу и развитие оздоровительных комплексов и гостиниц Москвы и регионов России.

За время работы в Управделами Президента под руководством г-на Константиниди внедрены внутренние стандарты качества гостиничных услуг и система мотивации персонала, организована работа по позиционированию и продвижению оздоровительных комплексов и гостиниц ведомства, организовано взаимодействие комплексов с федеральными и региональными туроператорами.

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По материалам: atorus.ru

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