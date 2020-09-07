В Белгороде открылся центр цифрового развития «IT-куб»

Анастасия Иванова

В Белгороде открылся центр цифрового развития «IT-куб», сообщает сетевое издание «Оскольский край.ру».

Центр готов принять около 400 человек из разных учебных заведений. Здесь работает шесть направлений информационных и телекоммуникационных технологий: основы алгоритмики и логики, мобильная разработка, программирование, кибергигиена и Big Data, робототехника, виртуальная и дополненная реальность.

«Мы заинтересованы, чтобы как можно больше ребят погружалось в эти технологии. Потому что, помимо нехватки профильных специалистов, мы понимаем, что почти все отрасли будут связаны с IT. Поэтому даже если ребята примут решение идти по другому направлению, те знания, которые будут получены в рамках цифрового образования, будут однозначно полезны», – отметил начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

Отмечается, что за два года власти намерены открыть ещё 150 IT-классов. Такие центры, как «IT-куб» появятся в Губкине и Старом Осколе.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.